Ana Marín (PP): "Resulta llamativo e insultante el silencio atronador de PSOE, CHA e IU ante la imputación de Zapatero"

La portavoz del PP en las Cortes, Ana Marín., este jueves en la sala de prensa del Palacio de la Aljafería. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes, Ana Marín, ha calificado de "llamativo e insultante" el "silencio atronador" que mantienen el PSOE aragonés de Pilar Alegría, CHA e IU ante la imputación de Zapatero y por ello les ha pedido "que den la cara y pongan fin a un gobierno que está hasta las trancas de corrupción, sin capacidad ya de gestión, ni de gobierno y que, elección tras elección, muestra que tiene el rechazo de la gran mayoría de los ciudadanos".

Marín ve al PSOE "absolutamente colapsado" por la corrupción y por eso asegura comprender sus intentos para desviar la atención hacia otras cuestiones: "No cabe ni un caso más ya", ha valorado la popular tras la imputación como investigado del expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, falsedad, documental y blanqueo de capitales dentro del caso del rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra.

La portavoz del PP en las Cortes ha criticado especialmente el silencio de la líder del PSOE aragonés, Pilar Alegría, a la que ve como "cómplice de lo que ocurre por acción o por omisión por no asumir sus responsabilidades frente a la ciudadanía" y recordarle cuando en el Congreso del PSOE Aragón de 2025 le dijo "aquí te quiere todo dios", y lo llevó "como estrella invitada" en su campaña para hacerse con la secretaría general.

"Sigue estando callada, silencio absoluto, ni una condena, nada de nada", le ha reprochado a Alegría, a la que también ha recordado sus vínculos con quienes protagonizan otros presuntos casos de corrupción como José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán.

A juicio de Ana Marín, "esto ya no es casualidad" porque Pilar Alegría "ha calificado de amigos a todos aquellos que ahora se demuestra que están inmersos en una trama de corrupción usando al PSOE y al Gobierno de España para sus fines personales y lucrativos".

Por ello le ha pedido que deje de lado su "impulso partidista" y asuma la responsabilidad que su cargo conlleva: "La gran defensora de lo público no da la cara cuando se han desviado cientos de miles de euros de los aragoneses y de todos los españoles para el presunto enriquecimiento de Zapatero".

La popular Ana Marín también ha dirigido sus críticas hacia Chunta Aragonesista e Izquierda Unida-Sumar. En concreto, al presidente y portavoz de la formación aragonesista en las Cortes, Jorge Pueyo, le ha recordado que "su referente Rufián se halla devastado" y le ha instado a condenar con contundencia la gravedad de los hechos, "si es que de verdad le preocupan los aragoneses o demostrará que lo que realmente le preocupa es mantener su sillón, ya sea en Madrid o en Zaragoza".