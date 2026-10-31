Andorra convoca el VII Concurso de Dibujo 'Nunca dejes de soñar en gigante' para acercar su comparsa a los escolares

El certamen está dirigido a niños y jóvenes de entre 4 y 16 años y recogerá trabajos hasta el 12 de diciembre para premiar las mejores creaciones - AYUNTAMIENTO DE ANDORRA

ANDORRA (TERUEL), 31 (EUROPA PRESS)

La Asociación Cultural Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Andorra ha convocado la séptima edición del Concurso de Dibujo 'Nunca dejes de soñar en gigante', una iniciativa destinada a acercar a los más jóvenes la tradición festiva de la localidad a través de la expresión artística. El certamen está dirigido a participantes de entre 4 y 16 años y permitirá presentar dibujos originales e inéditos hasta el próximo 12 de diciembre.

La propuesta busca resaltar la comparsa andorrana, una agrupación centenaria con una presencia destacada en las principales celebraciones de la localidad turolense. La organización pretende fomentar el conocimiento de esta tradición entre el alumnado de los centros educativos y mantener vivo el vínculo de las nuevas generaciones con los gigantes y cabezudos.

Los trabajos deberán realizarse en color y en formato DIN A-4. Cada participante podrá presentar un máximo de dos dibujos, que serán recogidos directamente en los colegios por integrantes de la junta directiva de la comparsa. En caso de que sea necesario, las obras podrán enviarse escaneadas al correo electrónico a.c.gigantesandorra@gmail.com. En ese supuesto, el archivo deberá incluir el nombre del autor, la dirección postal, la edad y los datos de contacto.

PREMIOS POR CICLOS EDUCATIVOS

El concurso contempla diferentes categorías para adaptarse a las etapas educativas. Se concederán premios al mejor dibujo de cada uno de los tres ciclos de Primaria de los colegios de Andorra, así como reconocimientos específicos para el Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes, la Escuela Infantil La Malena y el IES Pablo Serrano.

Los galardones consistirán en material escolar, cestas de productos variados del supermercado DIA, lotes de la comparsa y packs de Dulcisal. El premio al mejor dibujo será un obsequio ofrecido por la Relojería Lumbert. Asimismo, se sorteará un premio sorpresa entre los trabajos que no hayan resultado premiados. El jurado podrá declarar desiertos los reconocimientos si considera que las obras presentadas no alcanzan el nivel mínimo exigido.

La evaluación correrá a cargo de un jurado presidido por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Andorra e integrado por cuatro representantes de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Su decisión será inapelable.

ENTREGA DE PREMIOS EL 23 DE DICIEMBRE

El plazo de presentación finalizará el 12 de diciembre. La entrega pública de premios tendrá lugar el miércoles 23 de diciembre en el espacio escénico de la Casa de Cultura de Andorra, situado en la calle Escuelas, número 10.

La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Andorra, los centros educativos de la localidad, las librerías El Reino del Revés y Macu, el supermercado DIA, la Relojería Lumbert, la Asociación Cultural La Masadica Roya y la Mesa Local de Juventud.