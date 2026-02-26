Los aniversarios de la muerte de Franco y del Estatuto de Caspe marcan el Curso de Identidad de Aragón

El presidente de la Fundación Gaspar Torrente, Bizén Fuster; el diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de la DPZ, José Manuel Latorre; y el historiador Sergio Martínez. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Curso de Historia, Cultura e Identidad de Aragón, organizado por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) en colaboración con la Fundación Gaspar Torrente y la Fundación Caja Rural de Aragón, comienza este jueves su tercera edición, que estará marcada por diversas efemérides importantes, como los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, los 90 de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Caspe o los 50 años de la creación del Consello d'a Fabla Aragonesa.

En la parte histórica, se rendirá homenaje a los diplomáticos Ángel Sanz Briz y Sebastián Romero Radigales "los Schlinders aragoneses", que salvaron a miles de judíos del Holocausto en Hungría y Grecia, respectivamente; y también habrá espacio para el derecho, la geografía, la música tradicional o las lenguas.

La primera sesión tiene lugar ese mismo jueves, a las 19.00 horas, en la Sala de Columnas del edificio central de Caja Rural de Aragón en Zaragoza, y el ponente será el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza (Unizar), Julián Casanova, con una conferencia que lleva por título 'Franco y Aragón. Guerra Civil, represión y dictadura'.

La tercera edición del curso se ha presentado este jueves en una rueda de prensa en la DPZ en la que han participado el diputado delegado de Archivos y Bibliotecas, José Manuel Latorre; el presidente de la Fundación Gaspar Torrente, Bizén Fuster; y el historiador y director del programa de Aragón Radio 'Historia de Aragón', Sergio Martínez.

Latorre ha destacado que este curso es una propuesta "que ya se ha consolidado" en el ámbito de la formación en torno a la cultura y al patrimonio aragonés, que tiene como objetivo principal "recuperar nuestra autoestima como país, como comunidad autónoma".

Se trata de un curso de iniciación sobre las señas de identidad de la historia y la cultura aragonesa, aunque también profundiza en algunos de los aspectos clave que mejor conforman dicha identidad.

Las sesiones se desarrollarán en dos espacios --el antiguo Salón de Plenos de la DPZ y la sede de la Fundación Caja Rural de Aragón-- desde este 26 de febrero hasta el 21 de mayo.

"NO SE PUEDE AMAR LO QUE NO SE CONOCE"

El presidente de la Fundación Gaspar Torrente ha subrayado el "éxito sin precedentes" en las dos anteriores ediciones, con más de 450 inscritos, una cifra que aspiran a igualar o superar este año --las inscripciones están abiertas en 'fundaciongaspartorrente.org', son gratuitas y es posible hacerlo para todo el curso o para sesiones concretas--.

Fuster ha parafraseado al que fuera el primer presidente de la Fundación, Eloy Fernández Clemente, quien afirmaba que "no se puede amar lo que no se conoce". Por tanto, es "imprescindible" que los aragoneses conozcan su historia, su identidad, su cultura, sus tradiciones y su forma de ser para "sentirse en plenitud aragoneses".

La segunda sesión correrá a cargo del catedrático de Historia Antigua Francisco Pina, quien hablará el 4 de marzo de 'Pueblos paleohispánicos y romanos en el Aragón de los siglos II y I a.C', y la tercera estará protagonizada por el catedrático emérito Gregorio Colás y versará sobre 'El pasado usurpado: el Reino de Aragón en la Europa moderna'.

El 18 de marzo será el turno del escritor y catedrático de Historia Medieval José Luis Corral, quien hablará de 'La Aljafería y la taifa de Zaragoza', y cerrará este mes, el día 26, otro profesor emérito, Fernando Sarasa, con un coloquio en torno a la figura del rey Fernando el Católico.

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, participará en la sesión del día 9 de abril, que girará en torno a la historia y al presente de la institución que dirige, mientras que el 16 de abril será el turno de abordar el Estatuto de Caspe de 1936 de la mano de Sergio Martínez.

El doctor en Historia Miguel Ángel Pallarés recordará la figura de Sanz Briz y Romero Radigales, "los dos Schlinder aragoneses' y su papel ante el Holocausto, en una sesión que será el 30 de abril, y el ciclo continuará analizando aspectos geográficos, con la conferencia una conferencia en torno a la diversidad climática de Aragón y cómo "su influencia en los paisajes condiciona no sólo nuestra forma de ser, sino nuestra forma de actuar y desenvolvernos', que correrá a cargo de la profesora universitaria Paloma Ibarra.

Las últimas tres sesiones abordarán la música, las lenguas y el arte: 'La recuperación de la música tradicional aragonesa', con el miembro del grupo Biella Nuei Luis Miguel Bajén --14 de mayo--; '50 años del Consello d'a Fabla Aragonesa: la dignificación de la lengua aragonesa', con los presidentes del Consello y la directora de la revista 'Fuellas', Francho Nagore, Chusé Inazio Nabarro y Amaya Gallego; y 'Arte y arquitectura en los monasterios cartujanos de Aragón', con la profesora universitaria Elena Barlés.

EL ESTATUTO DE CASPE DE 1936

Por su parte, el historiador Sergio Martínez ha avanzado la conferencia que protagonizará, en torno al proyecto de Estatuto de Caspe, que se registró en las Cortes Generales el 15 de julio de 1936 y quedó truncado días después por la sublevación militar. "Hay que reconocer que se tuvo bastante mala suerte", ha lamentado.

Ha explicado que decenas de jóvenes se dieron cita aquellos años en la localidad zaragozana de Caspe, un lugar "muy icónico" en la historia aragonesa, para redactar un estatuto que diera salida a la tradición de autogobierno de Aragón, con un reino que existió durante siete siglos, y "escapar de este tradicional centralismo" español.