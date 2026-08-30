Ansó (Huesca) mantiene viva su tradición en el 55º Día del Traje Ansotano

Ansó mantiene viva su tradición en el 55º Día del Traje Ansotano - DIPUTACIÓN DE HUESCA

ANSÓ (HUESCA), 30 (EUROPA PRESS)

La localidad oscense de Ansó ha vuelto a convertirse en escenario de una de las tradiciones más singulares del Pirineo altoaragonés como es el Día del Traje Ansotano, que este año ha cumplido su 55 edición.

Más de un centenar de personas han participado ataviadas con las diferentes modalidades del traje ansotano, convirtiendo las calles y plazas de la localidad en escenario de recreaciones, música, bailes y escenas tradicionales.

La cita mantiene el esquema que la ha convertido en una de las celebraciones más reconocibles del calendario cultural del Pirineo aragonés y desde primera hora de la mañana y hasta avanzada la tarde, el casco urbano de Ansó concentra buena parte de la actividad.

Una celebración que tiene su origen en el año 1971 y que fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2011. En esta 55 edición recupera una de sus imágenes más reconocibles y los trajes tradicionales vuelven a lucirse en los balcones del Ayuntamiento, tras su rehabilitación con el apoyo de la Diputación Provincial de Huesca.

SEÑA DE IDENTIDAD

Precisamente, el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, ha acompañado a los vecinos y visitantes durante una jornada en la que las calles de la localidad se transforman en un museo viviente, con la recreación de costumbres y escenas de la vida cotidiana tradicional.

Claver ha destacado que esta fiesta es un "magnífico ejemplo de cómo las tradiciones forman parte de la identidad aragonesa". "Es --ha subrayado-- un orgullo comprobar cómo todo un pueblo, sus vecinos y sus asociaciones se vuelcan para mantener viva una tradición que forma parte de nuestra historia y de nuestra cultura".

Desde la Diputación de Huesca, ha incidido Claver, se reafirma el compromiso con las iniciativas que mantienen vivas las tradiciones y que, "gracias a la implicación de sus vecinos, contribuyen a preservar nuestra identidad".

Durante la jornada, son muchos los que han participado en diversas representaciones de tradiciones de Ansó, que se complementan con un pasacalles en el que se puede apreciar el traje típico y sus distintas modalidades.

Además, se han organizado espectáculos infantiles, interpretaciones de teatro, musicales y bailes de jota, junto a degustaciones gastronómicas de productos típicos. La localidad dispone también de un museo dedicado al traje típico ansotano.