La aplicación MiA de Aragón estrena su versión móvil con nuevas funcionalidades y la tarjeta sanitaria virtual

Una usuaria accede desde Android a la aplicación MiA. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La aplicación MiA se ha estrenado en su versión móvil --disponible en iOS y Android--, además de incorporar nuevas funcionalidades como la posibilidad de añadir hasta ocho carnets, incluida la tarjeta sanitaria virtual, y nuevos métodos de identificación.

La directora general de Administración Electrónica y Aplicaciones Corporativas, María Ángeles Rincón, ha desgranado, en declaraciones a los medios de comunicación, los detalles de esta novedad que, al fin y al cabo, "es una manera de facilitar y de establecer un contacto entre ciudadano y administración mucho más sencillo".

Rincón ha afirmado que con estas mejoras se da un "giro muy fuerte" a MiA. Ha señalado, entre las principales novedades, los nuevos métodos de identificación, como el PIN salud, lo que permite "acercar al ciudadano los servicios que presta la Administración", y también con huella, biométrica o reconocimiento facial.

Otras cuestiones a destacar son la disponibilidad de la tarjeta sanitaria virtual. Así, "cuando el ciudadano vaya a la farmacia a que le dispensen un medicamento o su centro de salud podrá identificarse directamente con la tarjeta sanitaria virtual desde MiA y se olvida de la física", ha explicado la directora general de Administración Electrónica y Aplicaciones Corporativas.

En esta línea, Rincón ha comentado que una de las mejores que se implementara pasa por el hecho de que, en próximos días, se podrá añadir a la aplicación de los progenitores las tarjetas de los hijos.

HASTA OCHO CARNETS

La app MiA tiene capacidad, hasta el momento, de agregar ocho carnets, con opción de descargarlos en el 'wallet' del dispositivo. En concreto, se puede disponer de forma virtual de la tarjeta sanitaria, de las licencia de pesca y de caza, de los carnets de familia numerosa y monoparental, del de donante de sangre, del de discapacidad y de animales de compañía.

"Vamos a seguir incorporando nuevos carnets y próximamente tendremos el carnet joven y el de deportistas de alto rendimiento", ha adelantado María Ángeles Rincón.

ÁREAS TEMÁTICAS

Por otro lado, se han sumado nuevas áreas temáticas para facilitar al ciudadano la realización de gestiones. También se ofrece información sobre a quién consultar para llevar a cabo determinados trámites.

En este sentido, MiA dispone de acceso a Servicios Sociales, Oposiciones, Tributos y Vivienda e Inmuebles. "Por ejemplo, en 'Tributos' podemos consultar las deudas, los pagos y hay un apartado de aplazamientos y fraccionamientos; en 'Vivienda e Inmuebles' se informará de todas las ayudas de rehabilitación de vivienda; y en 'Oposiciones' se pueden ver todas las convocatorias que están vigentes, las que están cerradas el plazo y aquellas en las que un ciudadano se ha inscrito para hacer seguimiento", ha resumido Rincón.

Igualmente, hay posibilidad de recibir todas las notificaciones en el teléfono móvil y firmar documentos. "En un futuro no muy lejano vamos a integrar notificaciones generales, a través de la aplicación 'Notifica' del Estado", ha comentado la directora general.

DATOS DE CONSULTAS

En cuanto a los datos de uso y estadísticas, la directora general de Administración Electrónica y Aplicaciones Corporativas ha indicado que, en los últimos dos años, ha habido más de cinco millones de accesos a MiA desde su versión web, "con lo cual, esperamos que esto vaya a crecer mucho más".

De los cinco millones de accesos registrados, "unas 200.000 personas son diferentes, es decir, que hay algunos que lo usan recurrentemente", ha apuntado Rincón, quien ha recalcado que con la recién implementada vía de identificación con PIN Salud "ya hemos tenido 6.000 accesos, correspondiente a 3.000 personas diferentes".

En los dos últimos años se han recibido más de 350.000 notificaciones, firmado 2.799 documentos, 21.500 usuarios únicos accedieron al listado de deudas en la sección de 'Tributos', 35.659 al área temática de 'Oposiciones' y 36.337 al de 'Mis carnets y tarjetas'.

"Es una aplicación que está viva y al incorporar nuevas funcionalidades y nuevos servicios, se irá incrementando también el uso que el ciudadano pueda hacer de ella", ha concluido la directora general de Administración Electrónica y Aplicaciones Corporativas.