Una app con asistente virtual, que usa IA, permite acceder a servicios y hacer trámites en el Ayuntamiento de Zaragoza

El consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno; junto al concejal delegado de Transformación Digital, Miguel Ángel García Muro, presentan ZaragozaApp - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva aplicación ZaragozaApp, que dispone de un asistente virtual además de utilizar Inteligencia Artificial (IA), permite a los usuarios resolver dudas sobre más de 700 trámites y servicios municipales y se puede descargar tanto para iOS como Android, además de que no precisa de muchos megas del teléfono móvil para que uso sea compatible con otras aplicaciones y usos del dispositivo.

ZaragozaApp es fácilmente reconocible porque es una 'Z' en color rojo en referencia al logo y color que es la marca de la ciudad y nada más acceder aparece el asisten virtual, que se llama Zésar, como un guiño al fundador de Caesaraugusta, y al que se le pueden hacer preguntas y consultas que responde con un lenguaje sencillo.

El asistente virtual se ha licitado por unos 200.000 euros y el resto de la App se ha desarrollado desde Oficina de Gobierno Abierto de la Concejalía de Transformación Digital del Ayuntamiento de Zaragoza. También se ha adjudicado un contrato de un dos tótems, uno de ellos en el hall de la Casa Consistorial y el otro en el Edificio Seminario, donde los ciudadanos se pueden acercar y hacer consultas.

El consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno; junto al concejal delegado de Transformación Digital, Miguel Ángel García Muro, ha presentado esta nueva herramienta, que actúa como punto de acceso a la sede electrónica y facilita la gestión de trámites desde una única aplicación.

Carlos Gimeno ha indicado que ZaragozaApp es "muy intuitiva" y permite hacer los trámites del Ayuntamiento de Zaragoza "de una forma muy intensiva, fácil y rápida". Además, tiene un apartado de información y noticias. "Es una aplicación totalmente institucional, muy ágil y se va a resolver las dudas de cualquier ciudadano de Zaragoza", ha agregado.

El usuario puede realizar diferentes consultas, buscar información como por ejemplo de los niveles de polen de la ciudad, la calidad del aire y también "ser interactivos" con los equipamientos municipales para tener en tiempo real las diferentes incidencias de tráfico que puede haber.

Otra posibilidad es consultar la agenda cultural para preparar las actividades del fin de semana y en lugar más destacado se albergan las solicitudes y gestiones más demandadas, como el padrón o las licencias.

ZARAGOZA PIONERA

"A diferencia de cualquier buscador o cualquier Inteligencia Artificial, este asistente virtual está entrenado para responder cosas que están dentro del asistente virtual del Ayuntamiento" ,ha indicado Gimeno para subrayar que ha sido un "desafío importante" crear esta App.

"Tres años después de haber accedido al Gobierno de Zaragoza este es un compromiso que estaba en el programa electoral y no es fácil integrar las nuevas tecnologías a la vida municipal. Son muy pocas las empresas que todavía pueden decir que están trabajando con cien por cien de IA y, por supuesto, entidades públicas muy poquitas", ha comentado Gimeno.

En rueda de prensa, Gimeno ha asegurado que Zaragoza va a ser el primer municipio de España que tiene un asistente virtual que razona. El primero en toda España porque en el ámbito autonómico solo la Comunidad de Madrid tiene un asistente virtual que han llamado SOL, que es equivalente al nuestro".

"Yo creo que, una vez más, el Ayuntamiento de Zaragoza es pionero y responde a un trabajo complejo de tres años, que nunca se había hecho por una entidad pública. Hemos pasado muchos meses entrenando este asistente virtual para que sea capaz, con una orden natural, de detectar todos los trámites y responderlos de forma fiable", ha descrito.

PREGUNTAS A ZÉSAR

Al asisten virtual se le pueden hacer preguntas sencillas de trámite o servicios habituales. "¿Necesito autorización o licencia? ¿Cómo puedo tramitarla?"; "Me gustaría adoptar un perro. ¿Dónde tengo que acudir?"; o "¿Cómo puedo solicitar un volante de empadronamiento?" son algunos ejemplos de las preguntas que podrá responder el asistente.

Para su desarrollo, la Oficina de Gobierno Abierto ha llevado a cabo un proceso previo de análisis junto a los distintos servicios municipales para identificar los trámites más demandados por la ciudadanía y entrenar al asistente con información validada.

No obstante, Gimeno ha precisado que la IA requiere un proceso continuo de aprendizaje, por lo que ha animado a los usuarios a trasladar nuevas consultas y sugerencias que permitan seguir mejorando el servicio.

COMO UNA CONVERSACIÓN

"Este asistente permite que cualquier persona pueda realizar preguntas sobre los trámites municipales de una forma clara y natural, como si estuviera conversando con un servicio de atención ciudadana", ha comparado Gimeno.

El objetivo es que los vecinos encuentren con "mayor facilidad la información que necesitan, comprendan mejor los pasos que deben seguir y resuelvan dudas habituales sin necesidad de conocer previamente el lenguaje administrativo", ha indicado el consejero.

A diferencia de otros sistemas de inteligencia artificial, Zésar está especializado en información municipal. Sus respuestas se basan exclusivamente en información incorporada y validada dentro del sistema, lo que refuerza su fiabilidad y contribuye a generar una mayor confianza en los servicios digitales del Ayuntamiento.

Una de las principales premisas del proyecto es evitar la generación de respuestas no contrastadas. Por ello, esta tecnología está diseñada para responder únicamente con la información disponible en su base de conocimiento.

"Cuando no disponga de datos suficientes para responder una consulta, así lo indicará al usuario en lugar de ofrecer una respuesta incierta. Además, el sistema permite identificar la fuente de la información utilizada", ha apuntado el concejal García Muro.

INFORMACIÓN DE 700 TRÁMITES

Al mismo tiempo, la aplicación ofrece información sobre hasta 700 trámites y procedimientos a través de distintos módulos organizados por temáticas.

Asimismo, los usuarios podrán acceder a algunos de los trámites más demandados, como los relacionados con el padrón municipal, el registro general, las licencias o los tributos, además de disponer de acceso directo y unificado al resto de aplicaciones municipales oficiales. El usuario también podrá personalizar la experiencia de uso, seleccionando las categorías y servicios más utilizados, así como las notificaciones que se desean recibir.

Para ello, incorpora un sistema de identificación mediante correo electrónico y contraseña vinculado a la plataforma de Gobierno Abierto, que permitirá guardar preferencias, almacenar contenidos favoritos y gestionar avisos personalizados.

García Muro ha concluido al subrayar que esta aplicación está diseñada para "ofrecer una relación más cercana, sencilla y eficiente con el Ayuntamiento, reuniendo en una sola plataforma información útil, servicios municipales, consultas geolocalizadas y notificaciones personalizadas".

El sistema incorpora también la posibilidad de realizar consultas en inglés y francés, ampliando así su accesibilidad y, al igual que la sede electrónica, cuenta con los criterios de accesibilidad. Asimismo, el asistente virtual constituye una herramienta "eficaz" para reducir la brecha digital, especialmente entre las personas mayores, al ofrecer una interacción "más intuitiva, guiada y cercana", ha descrito Gimeno.