Aprobada con abstención de PSOE petición de PP y Cs de destitución de Rivarés por "negligente gestión"

Publicado 01/03/2019 17:56:25 CET

ZARAGOZA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento ha aprobado, con los votos a favor del PP y Ciudadanos (Cs) y la abstención del PSOE, la moción de urgencia de los populares en la que se pide la "destitución inmediata" del consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, por la "negligente gestión" en Zaragoza Cultural que revela el informe de fiscalización realizado por la Intervención General, y que solo han votado en contra Zaragoza en Común (ZeC) y CHA.

La concejal del grupo municipal del PP, María Navarro, ha justificado la petición de destitución porque el informe provisional de la Intervención, de 210 páginas, dice cosas "graves" sobre algunas partidas que no se gastan en los fines previstos, como la destinada a erradicar la pobreza infantil que ha ido a la Cabalgata de los Reyes Magos.

El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha dicho que no apoya la moción porque es un informe provisional y tiene que ser definitivo para que sea concluyente y analizarlo con detalle.

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), Sara Fernández, ha avanzado el voto a favor porque el préstamo sin contrato de cesión del material de Río y Juego al Ayuntamiento de Pamplona "fue la gota que colmó el vaso". "Teníamos argumentos y ahora este informe apoya más la postura de Cs".

La concejal del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha relatado que la falta de transparencia se refleja en el episodio de Río y Juego en el que Rivarés en un correo electrónico escribía a un responsable de Zaragoza-Cultural: "es un delito si no hay acuerdo de cesión y se me puede caer el pelo y como sabéis la compresión y bondad no abunda en el Ayuntamiento de Zaragoza".

ABSTENCIÓN

Ranera ha propuesto no hacer juicios previos y que todos se abstengan hasta tener el informe definitivo del interventor, que será en abril. "Lo lógico es dar esa oportunidad y luego votar las recomendaciones que se recojan".

El portavoz del grupo municipal de ZeC, Pablo Muñoz, ha dicho que esta moción no aborda el debate jurídico, sino político porque faltan dos meses para las elecciones y es una "repetición de acciones aparentemente dirigidas contra el Gobierno de la ciudad, pero van contra los grupos de la izquierda". "La secuencia está marcada. Esto es de libro lo que está pactado".

Ha explicado que el asunto de Río y Juego es un acuerdo verbal y ha dudado de que siempre tenga que haber contraprestación. Ha defendido la gestión de Rivarés y el éxito de este programa con 28.000 juegos, que es "marca de ciudad y quieren reproducir otras ciudades".

La concejal del PP ha afeado a los grupos de izquierda que "se escuden" en la provisionalidad del informe porque "se dicen cosas manifiestas". Como dato, ha expuesto que solo hay 16 contratos publicados de los más de 200 del año 2017.

"No puedo permitir, como concejal de la oposición, que se cedan materiales sin contrato o que no haya publicidad en los contratos porque es dinero público". A su parecer, hay un problema de gestión en Zaragoza-Cultural. "Es la acción nefasta de Rivarés que ahora recoge lo sembrado en estos cuatro años de confrontación y denostando a empleados".