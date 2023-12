Aprobada la sociedad mercantil de La Nueva Romareda por PP y VOX, la abstención de PSOE y el rechazo de ZeC

ZARAGOZA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza dado el visto bueno definitivo a la constitución de la sociedad mercantil de propósito singular La Nueva Romareda SL que, participada por el Consistorio, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza, se encargará de la construcción, gestión y explotación del estadio de fútbol de la

ciudad. El trámite ha superado la votación con el apoyo de PP y VOX, la abstención del PSOE y el voto en contra de ZeC.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha calificado de "trascendental" esta sesión plenaria. "Con trabajo y firmeza tenemos un proyecto estratégico que avanza en un camino de no retorno, con la mayor firmeza jurídica posible, con el respaldo financiero y con todo el consenso institucional que nunca antes habíamos tenido". En su intervención al cierre del pleno, Chueca ha recordado también que había un compromiso con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el paso que dado "nos permite cumplir con nuestra palabra".

El capital social con el que se constituirá en un primer momento la sociedad ascenderá a los 50,5 millones de euros. En ese momento, el 48,52% del capital será municipal por hacer la mayor aportación a través del derecho de superficie del actual campo, valorado en 24,5 millones de euros, mientras que el Gobierno de Aragón tendrá el 39,6% y el club el 11,88%.

A partir de ahí y siempre que no entren en el proyecto otras instituciones con las que se está en conversaciones, se deberá realizar entre 2024 y 2028 distintas ampliaciones de capital por parte de los socios para dar como resultado final la distribución estimada a partes iguales: 33,34% del Ayuntamiento, 33,33% del Gobierno de Aragón y 33,33% del Real Zaragoza. Será así como se alcancen los 120 millones aportados entre todos y de forma equilibrada.

A lo largo de la vida útil, la contraprestación por la explotación de los ingresos deportivos se canalizará a través del pago de un canon fijo municipal anual, que reportará a la sociedad más de 150 millones de euros y una potencial entrada de efectivo en materia de canon variable, de acuerdo con la explotación del activo de la instalación, los días sin partido de fútbol, estimada en unas cantidades de entre 5 y 10 millones de euros.

Con este modelo financiero, basado en los distintos informes jurídico-técnicos y económicos, el modelo de gestión y explotación de la sociedad asegura la sostenibilidad de la misma, con capacidad suficiente para poder asumir los costes de la deuda del préstamo o la financiación externa que se requiera. Además, la constitución de la sociedad viene a dar cumplimiento de los plazos, según el cronograma establecido, para poder satisfacer los requerimientos de la RFEF y la FIFA en lo que respecta a la posibilidad de que Zaragoza sea sede del Mundial 2030.

DE ADVERSARIO A SOCIO

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, también ha calificado de histórico este día porque tras décadas de proyectos fallidos se da impulso a La Nueva Romareda y ha dado las gracias a la alcaldesa por el liderazgo ejercido. Ha aludido a la coherencia de VOX por pensar en el interés de los zaragozanos y al apoyo del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, por su "apuesta decidida desde que llegó al Pignatelli" para tener este equipamiento. "El Gobierno de Aragón, de ser un adversario ha pasado a socio leal".

La aportación del Real Zaragoza es fundamental para que el proyecto haya llegado a esta fase, ha añadido Serrano. Asimismo, se ha referido a los miles de ciudadanos que han participado en el proceso de escucha.

Desde el punto de vista político, ha explicado, es un proyecto de ciudad no solo por el Mundial de 2030, sino porque se necesita sustituir un equipamiento "obsoleto" por otro que sitúe a la ciudad a la vanguardia europea y sin que la propiedad deje de ser municipal.

Queda acreditada la solvencia económica de la sociedad mercantil que es de interés público y general como ha dejado establecido el auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el auto de medidas cautelares por el recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón presentado por Podemos en mayo de 2023.

La sociedad cumple los principios de respeto, de eficiencia, de explotación patrimonial y buena gestión presupuestaria, ha resumido Serrano, para aseverar que "no se harán más aportaciones dinerarias más allá de lo establecido en la constitución de la sociedad".

El reparto de ingresos está establecido en el canon fijo del 22 por ciento en los usos terciarios del 77 por ciento y del canon variable del uno por ciento y, por tanto, "existe un equilibrio adecuado entre la financiación externa y la interna", ha sintetizado Serrano.

ALTO RIESGO

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha dicho que es un "operación de alto riesgo porque el coste no ha quedado claro por los informes presentados y por la fórmula jurídica elegida como se recoge en el estudio de los catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, que señalan que "el modelo de concesión de obra pública no permitiría la implicación del Real Zaragoza al no cumplir los requisitos de solvencia". A su parecer, "se inventan una fórmula jurídica para hacer tratos con el club".

También ha hecho notar que la carga financiera se la lleva el dinero publico de todos los zaragozanos y, además, la fórmula legal "genera muchas dudas". La asesoría jurídica del Ayuntamiento, ha apostillado, Elena Tomás, alerta de que el riesgo lo corren las administraciones públicas, mientras que el club no asume prácticamente riesgos.

Ha augurado que los plazos no se van a cumplir, las obras no empezarían hasta octubre de 2024 y hasta 2036 la sociedad estará en pérdidas y el club podría abandonar en 2029 dejando la carga económica, por lo que "hay falta de seguridad jurídica" y "hasta el Registro Mercantil ha enmendado tres puntos".

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha argumentado que se vota esta solución por motivos políticos, porque "hubo obstáculos desde la bancada de la izquierda que originan el recurso ante el TACPA que generó inseguridad jurídica e imposibilitó al Real Zaragoza obtener la financiación".

Calvo ha reconocido que el PP y VOX han abandonado el proyecto original que "era inviable" y se ha hecho por "responsabilidad porque Zaragoza sigue siendo la única ciudad con el peor campo en España".

Al PSOE le ha criticado su postura de abstención, a pesar del cambio de fórmula de sociedad que inicialmente habían aplaudido los socialistas. Ha reconocido que penden incertidumbres sobre la fórmula jurídica porque no está garantizada la solvencia económica y financiera como no lo estaría de ninguna otra empresa, aunque la fórmula elegida, de forma urgente, conjuga el propósito de remodelar la Romareda y llegar a tiempo del Mundial 2030, ha observado.

COMPROMISO

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha dicho que los socialistas cuando gobiernan gestionan y transforman porque "tenemos modelo de ciudad, pero el PP confronta porque no tiene modelo de ciudad".

"El objetivo --ha añadido-- es consensuar y sumar, pero el PP quiere que votemos en contra y nos vamos abstener por las dudas que genera y porque buscamos aceptar el reto de los ciudadanos". Ha afirmado que Zaragoza necesita un nuevo campo y en el modelo de sociedad se mantiene la parte pública que es el objetivo que se ha planteado el PSOE desde el primer momento.