Aprobado inicialmente el PIGA de Microsoft para la instalación de tres centros de datos en Aragón

Octavio López ha firmado hoy la orden por la que se aprueba inicialmente el PIGA de Microsoft. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno autonómico ha aprobado inicialmente el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) denominado 'Región MSFT' promovido por Microsoft 7724 Spain S.L.U. para la implantación de tres campus de centros de datos en los municipios de La Muela, Villamayor de Gállego y Zaragoza, así como su interconexión a través de fibra óptica.

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha firmado este viernes la orden que da luz verde a la aprobación inicial de un proyecto que ocupará una extensión total de 283,79 hectáreas (146,12 en La Muela, 80,67 en Villamayor de Gállego y 57 en Zaragoza).

Además, la orden prevé la instalación de 240 kilómetros de fibra óptica y 187 kilómetros de canalización, además de las necesarias conexiones eléctricas relativas a las líneas de alta tensión subterráneas y áreas en cada uno de los tres campus.

El PIGA 'Región MSFT' representa una inversión estratégica para Aragón, con un presupuesto de ejecución material para la urbanización y construcción de los tres campus de centros de datos superior a los 5.300 millones de euros, que requerirá entre 1.000 y 2.000 trabajadores en la fase de obras por cada centro de datos y alrededor de 900 empleos fijos cuando estén plenamente operativos los tres campus, consolidando la región como nodo tecnológico europeo, con alto impacto económico y laboral y una mejora de las infraestructuras con todas las garantías de sostenibilidad ambiental.

Este PIGA supondrá, según el estudio económico aportado, un incremento en el patrimonio de los Ayuntamientos de La Muela, Villamayor de Gállego y Zaragoza, correspondiente a los suelos dotacionales urbanizados que obtendrá cada uno de ellos, así como por la cesión del suelo correspondiente al 5% de los aprovechamientos lucrativos, que monetizados suponen 10.337.912,37, 5.995.299,57 y 3.701.809,28 euros, respectivamente.

De igual modo, se estima un incremento de patrimonio de la comunidad autónoma por obtención de suelos dotacionales urbanizados, así como el suelo correspondiente al 5% de los aprovechamientos lucrativos por valor de 3.195.126,29 euros.

Una vez aprobado inicialmente, el PIGA 'Región MSFT' se someterá al trámite de información y participación pública durante un plazo de 30 días hábiles a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, prevista para los próximos días.