ARAGA, ASAJA, UAGA y UPA se unen en las elecciones al Comité de Agricultura Ecológica para fortalecer al sector

Publicado 14/05/2019 14:26:33 CET

Las votaciones tendrán lugar el próximo 11 de junio y el plazo para presentar candidaturas concluye este viernes

ZARAGOZA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Las cuatro organizaciones profesionales agrarias de Aragón, ARAGA, ASAJA, UAGA-COAG y UPA, se han unido para presentar una candidatura conjunta al Comité Aragonés de Agricultura Ecológica con el objetivo de dar "fuerza" a este organismo y al sector, potenciando la producción, comercialización y difusión de este tipo de alimentos, así como la formación de los profesionales.

Del total de nueve puestos que se van a disputar en estas votaciones, cinco de los nueve candidatos que presentan conjuntamente estas organizaciones ya formaban parte de la junta del Comité, y se han completado ahora con otras personas con el objetivo de que estén representados todos los sectores productivos y todo el territorio.

El director general de Alimentación y Fomento Agroalimentario del Gobierno de Aragón, Enrique Novales, junto a los representantes de estas organizaciones agrarias, ha explicado en rueda de prensa que las elecciones deberían haberse convocado hace unos cinco o seis meses para un Comité que se elige para cuatro años.

Las elecciones se celebrarán en dos urnas, una para productores y otra para elaboradores. Los primeros elegirán a cinco miembros y los segundos, a cuatro. A estos nueve miembros, se les suman como parte del Comité dos funcionarios del Gobierno de Aragón, que tienen voz, pero no voto, y un secretario, también con voz, pero sin voto.

Las votaciones se celebrarán el próximo 11 de junio y el plazo para presentar candidaturas concluye este viernes, 17 de mayo. Hasta ahora, no ha concurrido ninguna otra, si bien estas organizaciones no descartan que pueda haberlas. En caso de que fuera la única, no habría votación y se proclamaría.

En estos momentos, hay 787 operadores, de los 654 son productores --39 ganaderos y 615 productores vegetales-- y 133 elaboradores. Las organizaciones agrarias han indicado que en 2018 ha habido un incremento de cien operadores nuevos y la previsión es que en 2019 se superen los 900 operadores.

EN AUMENTO

El director general de Alimentación y Fomento Agroalimentario del Gobierno de Aragón, Enrique Novales, ha expresado el interés de "potenciar" la producción ecológica, cuya demanda "va en aumentado" y ha puesto como ejemplo el interés mostrado por empresas en hacer "porcino ecológico", igual que el sector del vino "está entrando fuerte porque en terceros países se pide vino de procedencia ecológica".

Por su parte, los cuatro representantes ARAGA, ASAJA, UAGA-COAG y UPA han remarcado el "consenso" logrado en defensa de la agricultura ecológica en esta candidatura conjunta, al tiempo que han transmitido "mucha ilusión y ganas de trabajar" y han indicado que también pretenden implementar una estrategia "a medio y largo plazo" para avanzar en la producción, comercialización y difusión de la agricultora ecológica en Aragón, así como en la formación.

El secretario general de Asaja Aragón, Ángel Samper, ha apuntado que "no ha constado mucho llegar al consenso porque ha prevalecido el interés de la agricultura ecológica", un modo de producción "que ha venido para quedarse".

Según ha señalado, la mayor parte de la producción se va fuera de España en el caso de algunos productos, como las hortalizas y frutas, mientras que otras exportan poco, como los cereales.

Por eso, uno de los objetivos de la candidatura es aumentar el consumo interno, además de mejorar la formación de los productores y también "la conexión con las Administraciones públicas" para que haya "incentivos" ya que ahora "quieren lo que no ofrecen".

A su entender, la agricultura convencional y la ecológica "han de convivir juntas" y el consumidor debe conocer "los costes de cada tipo de producción para tomar las decisiones oportunas cuando acuda a comprar".

PAC

El secretario general de UAGA-COAG, José María Alcubierre, ha precisado que se han dejado de lado "egos personales" para trabajar por potenciar un tipo de agricultura en la que "va a poner el foto" la nueva Política Agraria Común (PAC), con el objetivo de que las explotaciones sean viables y quienes se dedican a ella "puedan vivir diariamente de su trabajo".

Ha añadido que su intención es "dar un nuevo impulso" al Comité para que haya nueva incorporaciones, mediante una gestión "más rápida, ágil y lo menos gravosa posible" para el agricultor, que ha de pagar para lograr la certificación de su producción, así como mayor promoción y acudir a más ferias donde ahora Aragón no está presente.

El secretario de Organización de UPA Aragón, Enrique Arcéiz, ha comentado que la agricultura ecológica será "el objetivo principal de la futura reforma de la PAC" y por eso en la Comunidad "no podemos quedarnos atrás" y hay que incidir en la formación de los productores y transformadores, así como en la promoción y divulgación de todo el proceso hasta llegar al consumidor.

Arcéiz ha precisado que él es agricultor ecológico, un modo de producción que implica "una forma diferente de pensar", si bien ha reconocido que "es complicado por la propia burocracia o por la comercialización" y ha abogado por incrementar la demanda y los canales de comercialización, así como por una mayor profesionalización del sector.

El presidente de ARAGA, Jorge Valero, ha apuntado que el Comité es una entidad de derecho público, que tiene como funciones elaborar el registro de agricultores ecológicos en la Comunidad, en el que hay que estar inscrito para optar a las ayudas públicas, y certificar los productos ecológicos, un ámbito en el que puede competir con otros certificadores privados.

Ha remarcado que con esta candidatura conjunta el objetivo es "buscar un comité fuerte, reconocido", cuyo trabajo permita "dar un valor añadido a los productos, para detallar que en el caso del cereal han de pasar tres años desde que se inicia la producción ecológica hasta que se logra la certificación, mientras que en el ovino son seis meses y en otro tipo de productos hay establecidos otros periodos, en los cuáles el agricultor gasta más, pero no se beneficia en la venta.

CAMBIOS NORMATIVOS

Estas organizaciones agrarias se han referido, por otra parte, a la repercusión que para las explotaciones agrarias va a tener la nueva normativa sobre el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la obligación de fichar.

Según han apuntado, desde su punto de vista sí se cumple con el nuevo SMI, si bien han alertado de la "inseguridad jurídica" que se ha creado porque la nueva normativa "no se interpreta igual" por las partes, además de que han alertado de que puede suponer una subida de los costes que impliquen el cierre de explotaciones, sobre todo en el caso de la fruta, porque los precios en el mercado siguen siendo "escasos".

También han expresado la dificultad que supone la obligación de fichar cuando hay que concentrar la recogida de la fruta en unos días determinados del año para obtenerla en las condiciones adecuadas, siendo preciso prolongar jornadas, para reclamar unos convenios del campo "adecuados a las nuevas necesidades" y cuando se elabore nueva normativa se tenga en cuenta la situación de los diferentes sectores.