Aragón activa en fase de alerta el Plan de Protección Civil ante Fenómenos Meteorológicos adversos por viento y nieve

Mapa con los avisos para este domingo en Aragón. - AEMET

ZARAGOZA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha activado el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PROCIFEMAR) en fase de alerta ante la previsión de fuertes vientos generalizados en toda la comunidad autónoma y nevadas en cotas bajas en el Pirineo durante este fin de semana, según los últimos avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

a situación meteorológica estará marcada por un empeoramiento progresivo entre el sábado 28 y el domingo 29 de marzo, con entrada de viento de componente norte que provocará un incremento significativo de la intensidad del viento y un descenso de las temperaturas, favoreciendo también las precipitaciones en forma de nieve en cotas bajas del Pirineo, que podrán generar complicaciones en la circulación por carretera.

Durante la jornada de hoy se mantienen activos avisos de nivel amarillo por viento en distintas zonas de Aragón, con rachas máximas previstas de entre 70 y 80 kilómetros por hora.

Concretamente para la Jornada de este sábado Aemet ha emitido un aviso amarillo por vientos en Cinco Villas, Ibérica zaragozana y Ribera del Ebro desde las 7.00 horas a las 23.59 horas; otro aviso amarillo por vientos en el centro y sur de Huesca y Bajo Aragón y Gúdar y Maestrazgo desde las 16.00 horas a las 23.59 horas y aviso amarillo por vientos en Pirineo oscense desde las 19.00 horas a las 23.59 horas.

En paralelo, el Pirineo oscense está hoy entre las 18:00 y las 23:59 horas bajo aviso amarillo por nevadas, con acumulaciones que podrían alcanzar los 10 centímetros en 24 horas. La cota de nieve podría descender hasta los 500 metros y las precipitaciones podrían ir acompañadas de ventisca en cotas altas, lo que incrementa la probabilidad de afectaciones en la red viaria y en zonas de montaña.

La situación se intensificará el domingo 29, cuando AEMET eleva a nivel naranja el aviso por viento en el Pirineo oscense y en diversas zonas de la provincia de Teruel, donde se podrían alcanzar rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Además, se mantendrán avisos amarillos en amplias áreas de Huesca, Zaragoza y Teruel, con rachas que podrían llegar a los 80 kilómetros por hora, afectando a comarcas como Cinco Villas, Ribera del Ebro, Huesca sur y Bajo Aragón.

Los avisos que ha emitido Aemet para el domingo, 29 de marzo son aviso naranja por vientos en Pirineo oscense y Huesca centro, Albarracín y Jiloca, Gúdar y Maestrazgo, desde las 00.00 horas hasta las 23.59 horas.

Aviso amarillo por vientos en Huesca sur, Cinco Villas, Ribera del Ebro, Bajo Aragón durante todo el domingo. Además, aviso amarillo por vientos en Ibérica zaragozana desde las 11.00 horas hasta las 23.59 horas. Y aviso nivel amarillo por nevadas en Pirineo oscense, desde las 18.00 horas hasta las 23.59 horas.

Desde el Centro de Emergencias 112 Aragón se ha informado a las comarcas y a los distintos organismos implicados de la evolución de la situación meteorológica, con el objetivo de coordinar posibles actuaciones preventivas. Asimismo, los avisos y recomendaciones se difunden a través de los canales oficiales para mantener informada a la población.

Protección Civil recomienda extremar la precaución, especialmente en desplazamientos por carretera y en actividades al aire libre, así como consultar la información actualizada a través de fuentes oficiales y atender a los consejos de autoprotección ante episodios de fuertes vientos.

Asimismo, se recomienda el uso de neumáticos de invierno o cadenas en caso de circular por las carreteras afectadas por avisos de nieve, especialmente en zonas del Pirineo oscense, ante la previsión de acumulaciones y posibles afectaciones a la circulación.

La activación del PROCIFEMAR en fase de alerta se produce cuando las previsiones meteorológicas indican la posibilidad de fenómenos adversos que podrían derivar en situaciones de emergencia. Esta fase permite anticipar la respuesta de los servicios operativos y adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos y minimizar posibles daños.