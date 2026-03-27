Óscar Puente reconoce que ha faltado ambición en las ayudas a los transportistas y espera nuevas medidas

1073391.1.260.149.20260327105215 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la tercera jornada del VI Foro Económico organizado por elDiario.es - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha admitido la falta de ambición en el paquete de ayudas aprobado la semana pasada por el Gobierno para paliar los efectos que la guerra en Oriente Medio de cara a los profesionales del transporte.

"No dimos satisfacción a sus demandas, desde luego, no por falta de voluntad, pero quizá ha faltado un poco más de ambición y vamos a ver si en la reunión de hoy somos capaces de implementar más medidas", ha señalado durante su participación en el VI Foro Económico de 'elDiario.es'.

Este viernes por la mañana, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, se encuentra reunido con el sector de transportistas para negociar nuevas medidas, más allá del descuento de 20 céntimos por litro a los carburantes.

"Tenemos una relación extraordinariamente buena con el sector y somos muy conscientes de su situación y de su heterogeneidad, porque es un sector tremendamente dispar: hay grandes empresas con grandes flotas pero también pequeñísimos empresarios autónomos, por lo que hay muchas particularidades", ha añadido.

A preguntas sobre otros ámbitos de su Ministerio, Puente también ha reconocido que el déficit en el mantenimiento de las carreteras que dependen del Estado asciende ya a 5.000 millones de euros, que atribuye a la falta de inversión de los gobiernos anteriores.

"Tenemos la red más extensa de autovías de la Unión Europea, pero tiene una madurez importante y arrastramos un déficit en conservación que calculamos en 5.000 millones, solo en las carreteras que dependen del Ministerio de Transportes, que es un porcentaje muy pequeño del total, y todo ello aunque estamos aumentando la inversión hasta lo que recomiendan los expertos", ha dicho al respecto.

En materia ferroviaria, el ministro ha desvelado que se reunirá en los próximos días con la comisaria europea de Competencia, Teresa Ribera, para abordar una situación que considera "preocupante": los retrasos generalizados en Europa en la entrega de trenes, como los que ya ha sufrido Renfe por parte de Talgo.

POLÉMICA EN MÁLAGA

En este ámbito también se ha referido al corte de la línea de alta velocidad a Málaga, provocado por un desprendimiento de un muro de contención sobre las vías en Álora como consecuencia de las lluvias, que obliga a los viajeros a terminar el recorrido desde Antequera a Málaga en autobuses incluidos en el billete de tren de Renfe.

Puente ha dicho que es "decepcionante" que en el Ayuntamiento de Málaga hayan pedido su dimisión: "Tenía a Paco de la Torre (el alcalde) por una persona seria. Cuando yo era alcalde de Valladolid compartíamos inquietudes relacionadas con la movilidad y me invitaba siempre a los foros que organizaba en Málaga como una referencia que entonces yo era en materia de movilidad en mi ciudad. Y es decepcionante un comportamiento de gente seria de esta manera".

El ministro se refiere a la polémica suscitada en Andalucía por el plazo de las obras de recuperación de la línea, donde denuncian que está causando un gran perjuicio al tejido económico de la región. Sin embargo, el ministro ha incidido en que se está trabajando 24 horas al día en esas obras, en turno a veces de 12 horas, para concluir las obras en un plazo total de 2 meses.

"Málaga tiene el aeropuerto internacional más importante de España después de Madrid, Barcelona y Baleares, con un volumen de viajeros tremendo de 27 millones al año, que es por donde llegan fundamentalmente los turistas. Es un disparate, es disparatado lo que se está haciendo. En breve, hay elecciones en Andalucía. No sé si les dará resultado, a mí me parece muy poco serio", ha concluido.