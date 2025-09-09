Aragón activa el Nivel 1 de emergencia ante la previsión de lluvias y tormentas intensas

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha elevado el Plan Especial de Protección Civil ante fenómenos adversos (Procifemar) a Nivel 1 por las lluvias y tormentas generalizadas en toda la comunidad autónoma, con afectaciones en la localidad de Binéfar, en Huesca.

Así lo ha informado el 112 Aragón en un mensaje en la red social X, en el que ha detallado que el Nivel 1 de emergencia es una situación que puede ser controlada con los medios y recursos adscritos al Procifemar.

Las precipitaciones, tormentas y oleaje activan este martes los avisos en un total de 15 provincias, entre ellas Huesca y Teruel, con cinco de ellas en aviso naranja (importante), según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, ha activado para este martes avisos de nivel amarillo en varias comarcas de Teruel por lluvias y tormentas. Según la previsión, en las zonas de Albarracín y Jiloca, así como en Gúdar y Maestrazgo, podrán acumularse hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora entre las 12.00 y las 21.59 horas. Además, las tormentas podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

En concreto, estarán en nivel naranja por lluvias y tormentas Alicante, Castellón, Valencia, Tarragona y las Islas Baleares (Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca), con valores máximos de 150 litros por metro cuadrado (l/m2) en la provincia de Tarragona y 140 l/m2 en Mallorca.

El Ejecutivo aragonés ya declaró este lunes el Procifemar en su fase de alerta debido a los avisos por lluvias y tormentas emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), llegando a activar el nivel naranja en varias zonas de Huesca --Pirineo-- y Teruel --Bajo Aragón y Gúdar y Maestrazgo--.

El Procifemar tiene como objetivo coordinar todas las actuaciones, así como mantener informadas a las instituciones implicadas y a la ciudadanía sobre los fenómenos meteorológicos adversos que afecten a la comunidad autónoma de Aragón.

Desde el centro de emergencias 112 Aragón se ha avisado a las comarcas afectadas de la situación meteorológica y los avisos emitidos por la Aemet.

Asimismo, a través de las redes sociales del Gobierno de Aragón y del 112 Aragón se están difundiendo la previsión meteorológica y consejos de autoprotección ante tormentas, lluvias, granizo y viento fuerte.