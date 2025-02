Aragón adquiere 700.000 dosis de la vacuna contra la lengua azul

ZARAGOZA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha conseguido el compromiso de tres laboratorios para suministrar 700.000 dosis de vacunas de la enfermedad de lengua azul en el momento en que estén disponibles. Estas dosis, cuya adquisición ha aprobado el Consejo de Gobierno este miércoles, suponen un importe de 985.000 euros, IVA incluido.

Las dosis adquiridas, que se prevé que estén disponibles a lo largo de las próximas semanas, servirán para vacunar a los animales de ganado vacuno y ovino contra el serotipo 3 de la enfermedad.

Entre los serotipos presentes en España, el serotipo 3 de la lengua azul se ha propagado muy rápidamente y es más virulento que otras variedades, lo que provoca afecciones más graves en los animales. Esta enfermedad se encuentra incluida en la Lista única de enfermedades de notificación obligatoria de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

En esta lista se incluyen aquellas enfermedades que se ha demostrado que tienen un impacto significativo en la sanidad de los animales de un país o zona teniendo en cuenta la frecuencia y gravedad de los signos clínicos, incluyendo pérdidas directas de producción y mortalidad.

La prevención mediante la vacunación de los animales es la única herramienta disponible para impedir la difusión de la enfermedad y la manifestación de los síntomas clínicos. Este compromiso logrado por el Gobierno de Aragón se ha producido en un contexto de incremento en la demanda de este tipo de vacunas debido a la rápida difusión de la enfermedad por muchos países de la UE, entre ellos, España.

El desabastecimiento de vacunas ha dificultado enormemente su compra y por tanto la vacunación de todos los animales de las especies sensibles que se encuentran en las zonas suspendidas. En la actualidad, Aragón no es zona suspendida a Serotipo 3.

NO AFECTA AL SER HUMANO

La lengua azul es una enfermedad vírica no contagiosa que afecta a los rumiantes domésticos y salvajes --principalmente ovinos, pero también bovino, caprinos, bufálidos, cérvidos y camélidos-- y es transmitida por insectos, en particular por la picadura de ciertas especies de mosquitos del grupo culicoides.

No es una zoonosis, es decir, no existe transmisión al ser humano. Su gravedad varía según el serotipo y la especie, en la que la ovina es la más afectada, mientras que los animales de las especies bovina de carne y caprina no muestran normalmente ningún signo clínico, aunque pueden actuar como reservorios de la enfermedad.