Aragón anota un incremento de compraventas de vivienda en el primer trimestre de 2026 a pesar del alza de los precios

Presentación del Informe del Mercado Inmobiliario de Aragón del primer trimestre de 2026, en Ibercaja Xplora. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El mercado inmobiliario de la vivienda en Aragón mantiene en el primer trimestre del año un destacado nivel de actividad y registra 4.730 operaciones de compraventa de vivienda, lo que supone un incremento del 4% respecto al último periodo del 2025 --descenso del 2,3% en la comparativa interanual-- y el segundo mejor dato desde el tercer trimestre de 2007, a pesar de que los precios continúan al alza en la práctica totalidad de sus municipios.

En este contexto, el director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, Luis Fabra, ha advertido de que este "buen trimestre de crecimiento no hay que tomárselo con euforia", puesto que el mayor número de compraventas deriva de las operaciones relacionadas con obra nueva, que han anotado un repunte del 33% --1.128 transacciones--. No obstante, "no es sentimiento de mercado", ha aclarado, sino que corresponden a acuerdos de hace "dos o tres años".

La tendencia de vivienda usada, por otro lado, presenta "buenas cifras", aunque presenta un ligero descenso" del 2,7% en el primer trimestre de 2026, situándose en 3.602 compraventas, dentro del rango alto de la serie histórica, con un ajuste interanual del -3,5%.

En total, en los últimos doce meses se han registrado 18.500 compraventas, próximo a los máximos alcanzados en el cuarto trimestre de 2025, un ligero descenso después de seis trimestres consecutivos con ascensos, pero alcanzando un aumento interanual del 6,7%. De este modo, en el último año se han alcanzado 13,39 compraventas por cada mil habitantes.

En este sentido, Fabra ha avanzado que el 2026 continuará "con muy buen nivel de actividad, pero inferior al de 2025, que ha sido un año fantástico" con incremento generalizado de compraventas en toda la comunidad autónoma, sin embargo, en este primer trimestre se observan algunos municipios con caída en el número de operaciones con respecto al año pasado, como es el caso de Alcañiz (-20,9%), Cuarte de Huerva (-12,4%) o Barbastro (-2,4). Esta lista en negativo se irá engrosando "cada vez más" a lo largo del presente ejercicio, ha apuntado.

En definitiva, el vigor que la actividad del sector muestra en Aragón en el último año, se mantiene entre enero y marzo de 2026 gracias al crecimiento del número de habitantes, apoyado por un contexto económico relativamente positivo y un mercado hipotecario activo, en un contexto de tipos de interés todavía favorables.

El número de habitantes ha aumentado en el último año en Aragón en 29.212 personas, de los que 26.301 son extranjeros "que fundamentalmente vienen a trabajar y, en consecuencia, supone un impacto más intenso en la demanda de vivienda", ha observado Fabra.

Acerca de este dato, Luis Fabra ha destacado que representa un crecimiento demográfico "brutal", superior al 1,6%, y ha producido la creación de 13.029 hogares nuevos, lo que contrasta con los 3.500 visados de obra nueva: "Son el 25% de lo que necesitamos construir".

De acuerdo al informe, los salarios en Aragón han crecido un 1% en términos interanuales, según el dato disponible del cuarto trimestre de 2025; la inflación ha repuntado hasta el 3,5% en este trimestre; y el Euribor ha ascendido hasta el 2,57% por las expectativas de subidas de tipos de interés como consecuencia del incremento de la inflación.

Al crecimiento demográfico en Aragón, acompañado de la buena marcha de la economía --tanto en datos del PIB como de empleo-- se contrapone la pérdida de poder adquisitivo de 2,5 puntos porcentuales que conlleva el desajuste entre el aumento del 1% de los salarios frente a una inflación del 3,5%. En conclusión, ha remarcado Fabra, "las condiciones son cada vez más difíciles para acceder a un mercado inmobiliario que sube un 12%".

PRECIOS

Estos datos están recogidos en el último Informe del Mercado Inmobiliario de Aragón, presentado este viernes en el Espacio Xplora y ha contado con el jefe de Análisis Económico de Ibercaja, Santiago Martínez, el arquitecto socio de Ingennus, Fernando Used, el director general del Grupo Plaza 14, Fernando Montón, y el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, Fernando Baena; además de Luis Fabra.

En cuanto al precio de los inmuebles residenciales, el primer trimestre concluyó con un importe de 1.803 euros por metro cuadrado, alcanzando el máximo desde 2011, es decir, un incremento del 12,1% en comparación interanual impulsado por el mayor coste de la vivienda tanto nueva --11,5% interanual-- como usada --12,1% interanual--.

"El ritmo de crecimiento del precio de la vivienda, con tasas interanuales de dos dígitos, pone en riesgo la sostenibilidad del ritmo actual de esta actividad y su comportamiento futuro ya que los salarios no están aumentando en la misma proporción", ha estimado Fabra.

MÁS SUELO

El director general de Grupo Plaza 14 ha destacado que "en obra nueva se mantiene la situación en la que "se vende todo el producto que hay disponible en el mercado" y la demanda está por encima del 7% en este ámbito en los últimos 12 meses. Sobre el precio, mantiene su tendencia alcista en dos dígitos --por encima del 11%--, empujada por el incremento de los costes de construcción y la tensión generada por el exceso de demanda.

Desde el punto de vista del comprador, ha continuado Montón, es "muy importante tomar la decisión de compra con la mayor celeridad posible para poder adquirir la vivienda deseada al mejor precio", ha aconsejado.

Asimismo, el arquitecto socio de Ingennus ha enfatizado en que el principal reto del sector "pasa por activar mecanismos que permitan generar más suelo finalista y, al mismo tiempo, impulsar modelos que faciliten el acceso a una vivienda asequible". La industrialización se consolida como una palanca clave para optimizar plazos, costes y calidad, especialmente cuando se articula desde enfoques colaborativos entre los distintos agentes del proceso", ha subrayado Used.

HIPOTECAS Y OTROS ACTIVOS

La financiación de la operación a través de una hipoteca ha disminuido entre enero y marzo en Aragón hasta representar el 64,9% de las compraventas --66% el trimestre anterior--. El total de hipotecas total formalizadas en los últimos 12 meses ha sido de 12.003, representando un crecimiento respecto al mismo trimestre del 2025 del 5,9%.

El volumen anual de recursos destinados a financiación hipotecaria sobre vivienda supera los 1.570 millones, con un ascenso interanual del 16,5%. En este punto, el jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja ha trasladado que "el mercado hipotecario mantiene elevados niveles de actividad, si bien, las perspectivas son más alcistas en importe medio por hipoteca que en número de concesiones ante la continuidad del encarecimiento de la vivienda frente a un menor dinamismo de las compraventas y un entorno de tipos de interés algo superiores a los de 2025".

En cuanto al precio, Santiago Martínez ha afirmado: "El tipo de interés medio de los nuevos créditos hipotecarios ha aumentado y se sitúa en un 3,11%, respecto al 2,76% del trimestre anterior. A su vez, la cuota hipotecaria mensual se fija en 638 euros, deteriorándose los indicadores de accesibilidad, ya que el porcentaje de la cuota con respecto al coste salarial ha sido del 28,5%".

ALQUILER

La oferta en el mercado del alquiler "sigue siendo mínima", ha lamentado el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, acompañada, además, de inseguridad jurídica y las dudas de los arrendadores de sacar vivienda al mercado. Por ello, "la tensión es tremenda y el precio ronda los 11 euros por metro cuadrado de media en la ciudad de Zaragoza", unas cifras, ha señalado, que "casi no habíamos visto ni en la burbuja".

Baena ha reclamado colaboración "inexcusable" de la Administración, quien ha apelado a la legislación estatal para fomentar la vivienda de alquiler "por encima de limitar y de coaccionar a los arrendadores".