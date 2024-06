Aragón celebra el Día de la Educación con un guiño a la ciencia y reconoce la labor de Fundación Ibercaja

ZARAGOZA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El papel de la ciencia y su desarrollo en el ámbito educativo han protagonizado este viernes el acto de celebración del Día de la Educación Aragonesa, en el que se ha reconocido a Fundación Ibercaja por su contribución al progreso de la sociedad.

La gala que ha tenido lugar en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli y ha estado presidida por la consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés. También han asistido el secretario general técnico, Manuel Magdaleno y los directores generales del Departamento.

La importancia de la ciencia para el futuro de Aragón se ha destacado con la exposición 'Explorando la frontera del conocimiento: Ciencia en Aragón', que se ha instalado en el exterior y que han podido recorrer los más de 200 invitados a la gala.

En un "día de encuentro y reconocimiento", Pérez Forniés ha subrayado "los muchos retos" a los que se enfrenta el sistema educativo y "la complejidad que requiere la tarea de educar" en una sociedad cada vez más cambiante.

En este sentido, ha agradecido "el esfuerzo, el compromiso y la pasión de toda la comunidad educativa" para conseguir una educación que sea "motor de progreso y de transformación personal y social".

"No hay misión de mayor trascendencia para el futuro de Aragón que trabajar en la formación integral de nuestros niños y jóvenes, no hay desafío más gratificante que convertir a Aragón en un referente en el campo de la ciencia y no hay tarea más enriquecedora que hacer de nuestras universidades centros de formación e investigación de primer nivel", ha opinado la consejera autonómica.

"Es el futuro de Aragón lo que está en juego y hemos de poner en el centro de toda nuestra acción al alumnado, teniendo clara la meta: un modelo construido sobre la base de cuatro pilares fundamentales: la libertad, la calidad, la equidad y la excelencia", ha remarcado Pérez Forniés.

"El Gobierno de Aragón considera a la ciencia y la investigación un motor fundamental que debe impulsar el crecimiento económico, el cambio y la excelencia. Pero al mismo tiempo, si queremos científicos, si queremos que Aragón sea tierra de innovación y de futuro el camino debe iniciarse en las aulas de infantil, primaria y secundaria", ha recordado la directora general de Política Educativa, Ordenación Académica y Educación Permanente, Ana Moracho.

DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS

Como es tradicional, en el transcurso del acto se ha hecho entrega de diplomas a los alumnos tanto de ESO (15), como de Bachillerato (8), y de FP (11 de Grado Medio y 15 de Grado Superior) que han logrado Premios Extraordinarios por su labor y su rendimiento académico este curso 23/24.

También se ha reconocido a una veintena de centros educativos aragoneses que a lo largo de este curso han ganado algún certamen a nivel estatal o autonómico, o han destacado por algún proyecto innovador, y que representan el buen hacer y la calidad del sistema educativo en la comunidad autónoma.

En Zaragoza, se ha distinguido al colegio Cristo Rey-Escolapios, al IES Ramiro Soláns, al colegio Santo Domingo de Silos, al colegio Nuestra Señora de la Merced, al IES Andalán, al CRA Cerro de Santa Cruz, de Used, al IES Rodanas, de Épila, al CEIP Vadorrey-les Allées, al colegio La Salle Montemolin, y al IES Miguel Catalán.

En la provincia de Huesca, se ha destacado al CEIP Virgen de la Soledad, de Bolea, al CPIFP Montearagón; al CPIFP Pirámide, al CRA Arco Iris, de Conchel, y al CRA Cinca Cinqueta, de Plan.

En Teruel, por su parte, han sido distinguidos el CEE Gloria Fuertes, de Andorra, el colegio La Inmaculada, de Alcañiz; el IES Salvador Victoria, de Monreal del Campo, el CRA Alto Maestrazgo y el CRA Bronchales-Orihuela de Bronchales.

PREMIADOS CON LA CRUZ DE JOSÉ DE CALASANZ

Además, se ha hecho entrega de las cruces de José de Calasanz. En esta ocasión, los galardonados han sido Isabel Rodrigo Serrano, por su compromiso con sus alumnos del CRA Ariño Alloza, su búsqueda continua de la excelencia educativa y su enfoque pedagógico innovador, integrando las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula.

Ricardo Alonso Liarte, por su búsqueda constante de la implementación de nuevas metodologías para la mejora de la enseñanza de las matemáticas, por su cercanía a las problemáticas de los adolescentes y por su liderazgo educativo que ha llevado a convertir a su centro, el IES Salvador Victoria de Monreal del Campo, en uno de los referentes educativos de la enseñanza secundaria en la provincia de Teruel.

Rosa Llorente García, por su compromiso por la innovación educativa a través de los procesos de cambio en centros educativos y, en especial, por su liderazgo en la transformación de su centro, el CEIP Ramiro Soláns, en una escuela inclusiva.

Irene Yera Pemán, docente en el CPIFP Los Enlaces, por su enfoque innovador en el aprovechamiento educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, por su compromiso por sacar a la luz y maximizar el impacto de las prácticas en el aula.

Jesús Anés Vela, inspector de educación, por su trayectoria en la administración educativa, por su compromiso con la innovación pedagógica y con la formación didáctica de multitud de docentes y orientadores.

José Antonio Adell Castán, por su compromiso con la divulgación del patrimonio inmaterial, la historia y las tradiciones de Aragón y del Alto Aragón y por convertir la cultura en un factor de integración y equidad.

Carmen Murillo Viñas, por su larga trayectoria como educadora dentro de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana y por su liderazgo en el colegio Santa Ana de Caspe.

Por último, Rosa María Lanau Morancho, por su brillante trayectoria en el ámbito de la Educación Especial en el centro educativo La Alegría, de Monzón, donde ha potenciado la participación de sus miembros incentivando su coordinación con las entidades locales y comarcales.

MEDALLA DE LA EDUCACIÓN ARAGONESA: FUNDACIÓN IBERCAJA

Asimismo, la consejera de Educación ha hecho entrega de la Medalla de la Educación Aragonesa, que este año ha sido otorgada a la Fundación Ibercaja, por su contribución al progreso de la sociedad, por el apoyo a las acciones que impulsan al territorio y por la promoción de una educación de calidad basada en el desarrollo personal y profesional.

Ha recogido el galardón, el presidente de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, quien ha señalado que este reconocimiento supone "un empuje más para continuar con la labor que viene realizando Fundación Ibercaja en materia educativa, impulsando más de 50 proyectos cada año y llegando a más de 20.000 escolares".

"Formar parte de la educación de las nuevas generaciones, que son los profesionales del mañana, es imprescindible para contar con una sociedad formada, informada y donde el talento y la curiosidad sean siempre impulsados y apoyados. Este ha sido siempre el objetivo de todas las iniciativas que ponemos en marcha desde nuestra entidad y con las que queremos continuar trabajando por y para la educación", ha concluido Rodrigo Escrig.