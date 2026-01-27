Aragón cierra 2025 con un 7,7% de paro, la cuarta mejor tasa de del país

Javier Martínez, en rueda de prensa. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El mercado laboral aragonés muestra una "evolución positiva" en comparación interanual, un aumento de la población activa y del empleo, acompañado de un leve aumento del número de parados. Este último dato se fija en el 7,7% al cierre del año y sitúa a Aragón como la cuarta mejor comunidad autónoma en tasa de desempleados.

A nivel provincial, el año pasado se cerró con Huesca como la provincia con mejor tasa de paro de todo el país, el 4,7%, tal como ha informado en rueda de prensa el director general de Política Económica, Javier Martínez.

En el cuarto trimestre de 2025 la población activa en Aragón aumentó en 5.800 personas en un año, lo que suponía un incremento del 0,9% en tasa anual, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística.

Así, el número de activos en otoño se situaba en un total de 681.800 personas en Aragón. Por su parte, el número de ocupados en Aragón se elevaba a 629.300 personas en el cuarto trimestre del año, es decir 4.800 más que un año antes, lo que equivale a un incremento del 0,8% en tasa anual.

Dado que los activos aumentaron algo más que los ocupados, se produjo un aumento de mil personas en el número de parados respecto al mismo trimestre del año anterior, quedando así en un total de 52.500 personas en situación de desempleo en el cuarto trimestre de 2025.

Con ello, la tasa de paro se ha situado en el cuarto trimestre de 2025 en el 7,7% de la población activa aragonesa. En el conjunto de España, la tasa de paro se situaba en el 9,9% de la población activa en el cuarto trimestre de 2025, por lo que el diferencial con Aragón quedaba en 2,2 puntos porcentuales.

Por comparación con el resto de comunidades autónomas, Aragón presenta en el cuarto trimestre de 2025 la cuarta tasa de paro más baja de entre todas las que cuentan con Estatuto de Autonomía, por detrás de Cantabria (6,8%), Madrid (7,0%) y País Vasco (7,5%).

EVOLUCIÓN SECTORIAL

Atendiendo a los sectores productivos, en el cuarto trimestre de 2025 el empleo ha aumentado en todos excepto en servicios. Así, la ocupación en Aragón aumentaba en otoño en 11.100 personas en la agricultura respecto al mismo trimestre año anterior (34,6% anual), en 1.500 personas en industria (1,3% anual) y en 3.200 personas en la construcción (7,9% anual).

Por el contrario, el empleo en el sector servicios se ha reducido en 10.900 personas respecto al mismo trimestre del año anterior (-2,5% anual).

Igualmente, por género el comportamiento del mercado laboral aragonés ha sido más positivo entre los hombres, como se detalla a continuación. En el cuarto trimestre de 2025, la población activa masculina se colocado en 363.000 hombres activos, 2.300 más que un año antes, lo que supone un incremento del 0,6% anual.

Con mayor intensidad, la población activa femenina se ha elevado un 1,2% anual en el cuarto trimestre, equivalente a 3.600 mujeres activas más que en el cuarto trimestre del año anterior, hasta quedar en 318.900 mujeres disponibles para trabajar.

En materia de empleo, la ocupación ha crecido en 4.900 hombres en un año, resultando un total de 342.200 hombres ocupados, equivalente a un incremento del 1,5% en tasa anual. Sin embargo, la ocupación femenina en otoño sufría una ligera disminución de cien mujeres en un año, quedando en un total de 287.100 mujeres ocupadas, un descenso del 0,03% anual.

Como consecuencia de estas variaciones, el número de parados se ha fijado en 20.700 hombres en el cuarto trimestre del año, 2.800 menos que en el mismo trimestre del año anterior, lo que dejó la tasa de paro masculina en el 5,7% de su correspondiente población activa.

En el colectivo femenino, el desempleo ha crecido en 3.700 mujeres en un año, hasta una cifra total de 31.700 mujeres paradas, lo que dejó la tasa de paro femenina en el 9,9% de su población activa.

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL

Por comparación con el tercer trimestre de 2025, en el cuarto trimestre del año se ha reducido la población activa en mayor proporción que el empleo en Aragón, lo que se tradujo en una disminución trimestral del paro.

En efecto, en el cuarto trimestre de 2025 la población activa ha disminuido en 7.600 personas respecto al trimestre precedente (-1,1% trimestral), a la par que el empleo se reducía en 1.200 personas respecto al verano (-0,2% trimestral).

Considerando ambas variaciones, el número de parados se ha reducido en 6.400 personas en un trimestre, equivalente a una caída del 10,9% trimestral.

Históricamente, este mal comportamiento del mercado de trabajo en otoño por comparación con el verano es frecuente, particularmente en Aragón, ya que el empleo generado con la campaña navideña no suele ser capaz de compensar la finalización de la temporada estival.

Así, desde el inicio de siglo, en Aragón la ocupación ha sufrido disminuciones trimestrales en otoño en 18 ocasiones, mostrando aumentos trimestrales en los siete años restantes.

En el conjunto de España, esta estacionalidad no es tan marcada, ya que el empleo disminuye trimestralmente en 12 ocasiones, aumentando en las trece restantes.

DATOS PROVINCIALES

Por provincias, la tasa de paro en el cuarto trimestre de 2025 se ha situado en el 4,7% de la población activa en Huesca, lo que la convierte en la que menor tasa presenta del conjunto del país y con pleno empleo; en el 7,4% en Teruel; y en el 8,5% en Zaragoza.