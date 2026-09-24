Aragón se consolida como uno de los territorios más atractivos de España para la actividad empresarial

Aragón, entre las cinco comunidades con mejor saldo empresarial de España. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aragón ha cerrado el primer semestre de 2026 como la quinta comunidad autónoma con mejor saldo neto empresarial de España, consolidando una tendencia positiva que refleja la confianza de las empresas en la Comunidad como destino para desarrollar sus proyectos de futuro. Según los datos del informe de cambios de domicilio empresarial elaborado por Informa D&B, Aragón acumuló un saldo positivo de 28 empresas entre enero y junio de este año.

La Comunidad confirma así su capacidad para atraer actividad empresarial en un contexto de fuerte competencia entre territorios. Sólo Madrid (+60), Andalucía (+54), Baleares (+46) y Comunidad Valenciana (+36) registraron un saldo superior al de Aragón durante el primer semestre, mientras que comunidades como Canarias (+24), País Vasco (+18), Galicia (+11) o Cantabria (+9) quedaron por detrás.

En el extremo opuesto, Cataluña cerró el primer semestre de 2026 con un saldo negativo acumulado de 143 sociedades (-50 en el primer trimestre y -93 en el segundo), mientras que Castilla y León (-35), Navarra (-26) o Asturias (-22) también registraron balances negativos.

Además, Aragón destaca por su capacidad de atracción relativa. El informe sitúa a la Comunidad como la tercera autonomía con mayor tasa de llegada de empresas de España, con 1,47 entradas por cada mil sociedades activas, sólo por detrás de Castilla-La Mancha y Madrid.

COMPETITIVA EN 9 DE LOS 11 ÚLTIMOS TRIMESTRES

La tendencia de fondo también es claramente favorable. Desde la llegada de Jorge Azcón al ejecutivo autonómico, Aragón ha registrado saldo positivo en cinco de los seis semestres transcurridos, consolidándose como uno de los territorios con mejor comportamiento empresarial del país y reforzando su capacidad para atraer actividad económica e inversión, han destacado desde el Ejecutivo.

En un contexto de creciente competencia entre territorios, Aragón continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos para la inversión y la actividad empresarial en España. El saldo positivo registrado durante el primer semestre de 2026, la elevada capacidad de atracción de nuevas empresas y la tendencia favorable observada durante los últimos años reflejan la confianza del tejido empresarial en las oportunidades de crecimiento que ofrece la Comunidad.