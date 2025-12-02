Aragón crea la primera Unidad de Apoyo al Profesorado en España para mejorar el bienestar docente y la calidad educativa

La consejera y el director general han presentado la Unidad de apoyo al docente. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón pondrá en marcha una Unidad de Apoyo al Docente (UAD), un recurso pionero en España destinado a mejorar el "bienestar emocional, profesional y social de los docentes aragoneses".

La iniciativa se ha presentado este martes en rueda de prensa por la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, y el director general de Personal, Formación e Innovación, José María Cabello.

Ambos han explicado que el impulso a esta nueva Unidad responde a la "creciente preocupación" sobre la situación del profesorado en España, de la que Aragón no es ajena; y al propósito de "poner el foco en los docentes", piedra angular del sistema educativo.

Según estudios recientes que han aportado, más del 80% de los docentes ha manifestado síntomas de ansiedad o depresión en los últimos años; casi la mitad considera su trabajo "muy estresante", el 40% sufre agotamiento profesional y baja motivación. Una situación agravada además por la alta conflictividad en las aulas y la falta de reconocimiento social de la profesión.

Ante este escenario y tras trabajar la propuesta durante más de un año con todo el sector y con las organizaciones sindicales más representativas, Aragón se convierte en la primera comunidad autónoma en poner en marcha un "servicio integral de apoyo específico para el profesorado".

La UAD nace con la determinación de "cuidar de quienes sostienen el sistema educativo", tal y como ha destacado la consejera. Ofrecerá respaldo y orientación psicológica y emocional; orientación legal, en situaciones de conflictividad o reclamaciones, y trabajará para dignificar la labor docente, visibilizando su papel esencial en la construcción de una sociedad más formada y crítica.

"La nueva unidad representa la primera piedra de un edificio robusto que queremos construir para dar cobijo a nuestros docentes. Cuidar del profesorado es cuidar de la educación en su conjunto y supone trabajar en el primer eslabón para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo", ha afirmado Tomasa Hernández.

La Unidad marca "un antes y un después en el respaldo institucional a los docentes", ha insistido Hernández, y viene a sumarse, tal y como ha recordado, a la mejora de las condiciones laborales y retributivas que el Gobierno de Aragón está aplicando a este colectivo profesional con una inversión prevista de 126 millones de presupuesto hasta 2027.

El acuerdo incluye la reducción de la carga lectiva, la subida del 7% a los equipos directivos, el reconocimiento de la función tutorial, así como una subida del 4,5% a todos los docentes, que comenzará a aplicarse el próximo mes de enero.

¿CÓMO FUNCIONARÁ?

Según ha explicado el director general, José María Cabello, se ha establecido un procedimiento ágil y cercano, a través de una nueva página web 'apoyodocente.catedu.es'.

Será allí donde los docentes podrán notificar sus casos para ser atendidos de forma personalizada. Abordará tanto situaciones problemáticas entre iguales, con agentes externos -como alumnado y familias- o problemas relacionados con el devenir en el aula. Y dará servicio a unos 27.000 docentes de centros sostenidos con fondos públicos.

Se hará una valoración por un equipo multidisciplinar -integrado por 9 profesionales de la inspección educativa, servicios de mediación, mentorías de bienestar y equipos autonómicos especializados en convivencia-, y se dará respuesta y acompañamiento psicológico y emocional o legal cuando se precise.

"Con la creación de la UAD, Aragón reafirma su compromiso con la comunidad educativa y se sitúa a la vanguardia en políticas de apoyo al profesorado, convencido de que invertir en el bienestar docente es invertir en la calidad de la educación aragonesa", han concluido.