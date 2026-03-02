Aragón culmina la vacunación de las más de 18.600 cabezas bovinas de la OCA de Boltaña frente a la DNC

En los próximos días, se completarán también las vacunaciones en las OCAS de Sabiñánigo y Jaca. - GOBIERNO DE ARAGÓN

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón finalizará hoy la vacunación de más de 18.600 cabezas de ganado bovino pertenecientes a la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Boltaña (Huesca), dentro del plan de inmunización de la enfermedad de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) tras la detección del primer foco en la zona.

Con esta actuación se garantiza la protección de la totalidad de la cabaña bovina del área afectada y se refuerza la llamada zona tampón, destinada a evitar la propagación de la enfermedad.En los próximos días, se completarán también las vacunaciones en las OCAS de Sabiñánigo y Jaca.

De forma paralela a la vacunación, se mantienen en vigor las medidas contempladas en el Reglamento (UE) 2020/687, que regula las actuaciones y restricciones en los radios de 20 y 30 kilómetros --hasta 50 kilómetros-- alrededor del foco detectado el pasado viernes en Borrastre, en el término municipal de Fiscal (Huesca).

Entre las restricciones establecidas se incluyen la prohibición de mercados, ferias y cualquier concentración de animales y la prohibición de movimientos de animales desde y hacia la zona de restricción (ZR).

Se contemplan únicamente excepciones muy tasadas, siempre bajo supervisión veterinaria y cumpliendo rigurosos requisitos de bioseguridad.

Las condiciones obligatorias para todos los movimientos autorizados son las siguientes: la aplicación de medidas de bioseguridad en explotación, carga, descarga y transporte; la desinsectación de vehículos y uso de desinsectantes o repelentes en los animales; los itinerarios designados por vías principales, alejadas de otras explotaciones; la autorización previa de la explotación de destino y el examen clínico completo de todos los animales de la explotación.

Todas las medidas tienen como objetivo contener el foco, proteger al conjunto del sector ganadero aragonés y garantizar la trazabilidad y seguridad sanitaria del ganado. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón mantiene un seguimiento permanente de la situación, en coordinación con las autoridades nacionales y europeas, y continuará informando puntualmente de cualquier novedad relevante.