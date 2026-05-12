Aragón defiende en Bruselas la salud mental en el deporte como prioridad para España

1086544.1.260.149.20260512192727 La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en el Consejo de Cultura y Deporte de la UE. - GOBIERNO DE ARAGÓN

BRUSELAS/ZARAGOZA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha defendido este martes en Bruselas la necesidad de situar la salud mental en el deporte como una prioridad "estructural" de las políticas públicas, con un enfoque integral que tenga en cuenta tanto la resiliencia personal de los deportistas como la responsabilidad de los sistemas que los acompañan.

En declaraciones a los medios tras participar en el Consejo de Cultura y Deporte de la Unión Europea, Vaquero ha explicado que Aragón ha representado la posición de las Comunidades Autónomas españolas en un debate centrado en el bienestar de atletas y deportistas.

Según ha señalado, la posición trasladada por las comunidades incide en la necesidad de incorporar un enfoque "prioritario, integral y coordinado" ante factores como la ansiedad precompetitiva, la presión excesiva por el resultado, la relación entre entrenadores y deportistas o el equilibrio entre la vida académica y la práctica deportiva.

La vicepresidenta aragonesa ha subrayado además la importancia de reforzar la formación del personal técnico para ofrecer herramientas de prevención, gestión emocional y detección temprana de riesgos como el acoso, el abuso, los trastornos de la conducta alimentaria o el abandono deportivo precoz.

"El principal tema ha sido dotar de bienestar en el ámbito deportivo a los deportistas y a los atletas", ha resumido Vaquero, quien ha defendido también la importancia de alcanzar estándares comunes en la Unión Europea para crear espacios deportivos "seguros" e "inclusivos".

En este contexto, ha puesto en valor el papel de las familias como agente clave en el entorno de los deportistas, junto a entrenadores y otros actores del ámbito deportivo, para avanzar hacia un modelo que garantice un apoyo real al bienestar en el deporte.

DEPORTE, EDUCACIÓN E INFRAESTRUCTURAS EN ARAGÓN

Preguntada por las principales líneas de actuación del nuevo Gobierno de Aragón en materia deportiva, Vaquero ha defendido una visión del deporte vinculada a la cultura, la educación y la salud, especialmente desde edades tempranas.

La vicepresidenta ha recordado el objetivo de dar "mayor categoría" al deporte dentro de las políticas públicas del Ejecutivo autonómico, con prioridades como el apoyo a distintas disciplinas deportivas, más allá de las que cuentan con mayor seguimiento, y el impulso de nuevas infraestructuras.

En este punto, ha mencionado inversiones en La Romareda, El Alcoraz y el estadio Pinilla de Teruel, además de proyectos vinculados al atletismo, el baloncesto y los centros de alto rendimiento.