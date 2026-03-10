Aragón defiende su gestión para impulsar la VPO y se compromete a mejorar la publicidad de las promociones

María Pía Canals en un momento de su comparecencia. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Vivienda, María Pía Canals, ha elogiado la gestión llevada a cabo por el Gobierno de Aragón para impulsar la vivienda protegida como parte de la solución a este problema en la comunidad autónoma. Al mismo tiempo, se ha comprometido a mejorar la publicidad de las promociones de cara a la ciudadanía.

"Ha sido este Gobierno a través de esta Dirección General el que ha conseguido desbloquear las autorizaciones y calificaciones de VPO", ha señalado Canals, tras conocer el informe realizado por la Cámara de Cuentas de Aragón en relación a esta tipología de vivienda protegida.

"Para que se hagan una idea --ha abundado Canals--, cuando llegué a la Dirección General me encontré con casi 800 viviendas pendientes de calificación o autorización, algunas de ellas con más de dos años de retraso, y en estos momentos están pendientes de ser calificadas provisionalmente dos promociones que entraron recientemente y que recibirán la necesaria calificación en breve para que 250 viviendas se incorporen al parque de VPO en Zaragoza".

En este sentido, la directora general ha apuntado a la adopción de medidas, como la reorganización y motivación de los equipos y la actualización del módulo de vivienda protegida llevada a cabo en abril del pasado año, como causas de una evidente mejora del panorama de la VPO y que han conducido a que hoy en Aragón se estén construyendo 1.541 viviendas protegidas, 90 en Huesca capital y el resto en Zaragoza.

Sobre las consideraciones del informe de la Cámara de Cuentas, la directora general ha remarcado que se ciñen a un aspecto muy concreto, como es el de estructuración de los registros y la publicidad de las promociones de cara a la ciudadanía.

REGISTROS DE LAS VPO

María Pía Canals ha constatado la existencia de registros de las VPO que se promueven en Aragón, habida cuenta de que es su Dirección General la encargada de autorizar, controlar e inspeccionar las viviendas protegidas que en ella se califican.

"¿Que podrían estar más unificados o mejor estructurados? Quizá, pero existen, con ellos trabajamos y, por tanto, no es correcto decir que no hay registros de VPO en Aragón, los hay, son claros, completos y geográficamente detallados", ha argumentado.

Respecto a otra serie de recomendaciones que se vierten en el informe, María Pía Canals ha adelantado que se está trabajando ya en una plataforma de gestión para recopilar, unificar y explotar toda la información procedente de las aplicaciones históricas y vigentes de la Dirección General en materia de VPO.

Sobre el refuerzo de la planificación al que insta el órgano fiscalizador, Canals ha aludido al Plan Aragón Más Vivienda, dotado de 400 millones de inversión para un plazo de seis años y con el que se han impulsado en apenas dos años más de 3.000 viviendas públicas del alquiler asequible en las capitales, en el medio rural, las zonas turísticas y las áreas generadoras de empleo.

"¿Hay mejor planificación que poner en marcha un plan para impulsar miles de viviendas en un corto espacio de tiempo?", se ha preguntado.

UTILIDAD Y OPORTUNIDAD DE UN REGISTRO DE SOLICITANTES

En relación al registro de solicitantes de VPO que lleva suspendido desde 2013 porque dejó de ser operativo en aquel momento, la directora general ha señalado que se estudiará si conviene reactivarlo en base a criterios de utilidad y oportunidad y ha recordado que lleva inactivo 13 años sin que lo hayan recuperado los diferentes gobiernos.

"Si es conveniente, oportuno y útil volverlo a reactivar es una cuestión que vamos a analizar detenidamente", ha aseverado Canals, quien ha matizado las acusaciones de falta de publicidad de las promociones.

"Que se puede mejorar en este aspecto lo acepto, pero no es correcto decir que esa información no existe o no es accesible, pues basta con poner en cualquier buscador 'vivienda protegida de Aragón' para que nos conduzca a una página web del Gobierno de Aragón donde se detallan todas y cada una de las promociones de VPO de venta y alquiler a lo largo y ancho de la geografía aragonesa", ha anotado Canals.

Finalmente, ha destacado el buen entendimiento y la colaboración con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos para impulsar vivienda sobre suelos públicos. "Con quien ha sido imposible coordinarse en este aspecto es con el Gobierno de Pedro Sánchez y sus ministerios que no han querido cedernos suelo ocioso disponible para 2.000 viviendas más en la ciudad de Zaragoza", ha concluido la directora general del Vivienda.