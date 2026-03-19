Aragón despide un invierno cálido y húmedo, y se prevé una primavera más calurosa de lo habitual

Archivo - Aragón prevé una primavera más calurosa de lo habitual. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Aragón (AEMET), Arcadio Blasco, ha comentado que el último invierno en la comunidad autónoma ha sido una estación "muy cálida" en cuanto a las temperaturas y "muy húmedo" según las precipitaciones, avanzando que se prevé una primavera "mas calurosa" de lo habitual.

Así lo ha expresado este jueves durante la presentación de los datos del balance por el cambio de estación realizado este jueves en la sede de la Delegación del Gobierno en Aragón.

El invierno meteorológico de 2025-2026 --entre el 1 de diciembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026-- las temperaturas han determinado que la estación ha sido más cálida en el conjunto de Aragón, con una anomalía de +1,4ºC, respecto a la media del periodo de referencia 1991-2020. Arcadio Blasco ha concretado que la temperatura media en la comunidad fue de 6,3ºC.

Además, ha resaltado que este invierno podría ser el sexto más cálido desde el comienzo de la serie, en 1961. De hecho, ha destacado que, de los diez inviernos más cálidos de la serie histórica, que comienza en 1961, siete han tenido lugar en este siglo XXI.

En cuanto a las precipitaciones, de acuerdo a los datos recogidos en la red de estaciones, los porcentajes acumulados en el pasado trimestre, con respecto a las medias de referencia (1991-2020), representan un 166% más de lluvias con respecto al valor normal, lo que representa "un invierno muy húmedo", ha señalado Blasco.

De hecho, ha destacado que el valor promedio de lluvias de los tres meses ha sido de 172,5 milímetros, con superávit promedio de 68 milímetros.

PREVISIONES PARA LA PRIMAVERA DE 2026

El trimestre formado por los meses de marzo, abril y mayo, coincide aproximadamente con la primavera astronómica que arranca este viernes, 20 de marzo.

Los modelos predictivos presentados por el delegado de Aemet determinan que la nueva estación será "probablemente más cálida de lo normal en Aragón, con una probabilidad superior al 60% de encontrarse en el tercil superior cálido", ha apuntado Blasco.

En cuanto a las precipitaciones, el trimestre podría mantenerse "dentro de lo normal", aunque en este caso las probabilidades, según presentan los modelos, puede que la nueva estación se sitúe en la media, por encima o por debajo, estando igualadas.

BALANCE AÑO AGRÍCOLA EN CURSO

En este caso, el delegado ha explicado que el presente año agrícola tiene un carácter húmedo en cuanto a precipitaciones, marcando un promedio del 107% con un superávit de 18 milímetros.

Ha añadido que en lo que se refiere a las temperaturas la anomalía es de + 1,1ºC, convirtiéndolo en el año agrícola "más cálido" de la serie.