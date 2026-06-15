Aragón entra en el "top 3" de las CCAA que más inversión extranjera atraen, con los centros de datos como "catalizador"

El consultor de Estrategia de Auren Álvaro García Pacheco, durante la exposición del Informe Económico de Aragón 2025. - CÁMARA DE COMERCIO

ZARAGOZA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aragón ha entrado en el "top 3" de las comunidades autónomas que más inversión extranjera han recibido en el año 2025, solo por detrás de Madrid y Cataluña, y los centros de datos han sido el "principal catalizador" de esa llegada de capital. Este contexto, hace que haya perspectivas de crecimiento para este año en el territorio, con cifras superiores a las del conjunto del país.

Así se desprende del Informe Económico de Aragón 2026 presentado este lunes y elaborado por Auren, impulsado por la Fundación Basilio Paraíso y con la colaboración de Ibercaja.

El consultor de Estrategia en Auren, Álvaro García ha incidido durnate la presentación del estudio en que Aragón no solo ha accedido a ese tercer puesto de comunidades autónomas con mayor capacidad de atracción de inversión extranjera, una posición que ha calificado de "histórica" para la región, sino que supone que ha logrado "multiplicarla por 12" en tres años y arroja una diferencia de más de 2.000 millones con respecto de la cuarta posición, ocupada por Andalucía, por tanto "se consolida" y no es un resultado "fortuito".

Ha añadido que, en este sentido, los centros de datos anunciados en la región han sido el "principal catalizador" de esa inversión extranjera. Álvaro García ha aclarado que este sector --centros de datos-- ha crecido "enormemente" y "está en cifras de récord, no solo en Aragón, sino en el resto de España".

Así, la etapa de crecimiento que afronta Aragón y que se prevé que continúe este 2026 está respaldada por varios factores, como la solidez de su tejido empresarial, su estructura productiva con marcado carácter industrial y una tasa de desempleo inferior a la media nacional que, junto al creciente atractivo para la inversión, colocan a la comunidad autónoma como una de las que presentan las mejores condiciones de vida en términos socioeconómicos.

En lo relativo al tejido empresarial aragonés, ha habido "un leve crecimiento del tejido empresarial", de un 0,7% en 2025 con respecto al 2024, si bien este crecimiento "no es muy alto y es algo menor a lo que se ha vivido en el conjunto de la media nacional, que ha sido un 1,7%", ha manifestado García.

Han participado en el acto, que ha tenido lugar en la Cámara de Comercio de Zaragoza, la vicepresidenta de la Fundación Basilio Paraíso, María López Soriano, el jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja, Santiago Martínez, y, por parte de Auren, Silvia Berrio y Álvaro García.

María López ha aplaudido la capacidad de la comunidad autónoma para "generar actividad económica y reforzar su papel como uno de los territorios con mayores expectativas de crecimiento en los próximos años", no obstante, ha apelado a la "responsabilidad" en lo que se refiere a las perspectivas de futuro, puesto que la "incertidumbre se ha convertido en algo estructural" y los escenarios "que parecían consolidados se pueden alterar en muy poco tiempo".

UNA DE LAS ECONOMÍAS MÁS DINÁMICAS DE ESPAÑA

Por su parte, Santiago Martínez también ha aludido a la "incertidumbre" del contexto actual, que "ha pillado a Europa con el pie cambiado" y "estamos un poco perdidos en ese entorno nuevo de dicotomía tecnológica y económica, con dos posibles polos de atracción muy fuertes: China y Estados Unidos".

En este punto, Martínez ha subrayado lo "llamativo" de que España haya superado el crecimiento económico europeo con fuerza estos últimos años, aunque "no hay que ser triunfalistas", dado que hay retos que afrontar, entre ellos ha citado la vivienda, derivado del "crecimiento económico muy extensivo, ligado al aumento de población y del empleo".

En un entorno global marcado por la incertidumbre geopolítica, las tensiones comerciales y la desaceleración de las principales economías avanzadas, Aragón consolida su posición "como una de las economías más dinámicas de España", manteniendo un PIB por habitante superior a la media nacional y unos niveles de desempleo significativamente más bajos que los del conjunto del país.

"Si España crecía más por empleo y menos por productividad, Aragón en los últimos ciclos ha crecido mucho por productividad y algo menos en empleo que en España. Estamos en un nuevo ciclo en el que el fuerte aluvión de inversiones nos provocará la oportunidad de crecer en ambas vías", ha expresado Santiago Martínez.

Junto a la vivienda, que ha registrado un incremento anual del 14,4% en su precio en 2025 en Aragón, el jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja se ha referido a la necesidad de atraer talento, a los problemas del sector construcción y a la respuesta a la necesidad energética que se va a consumir de forma masiva por parte de los centros de datos como aspectos a los que hacer frente en este nuevo ciclo económico en Aragón.

EL SECTOR EXTERIOR

El sector exterior, "una de las notas negativas del comportamiento de la economía aragonesa" a lo largo del 2025, según Álvaro García, se ha visto "debilitado" porque "se ha producido un fenómeno bidireccional", al tiempo que han aumentado las importaciones se han visto reducidas las exportaciones.

No obstante, el sector exterior "sigue siendo muy relevante en la economía aragonesa", ha recalcado el consultor de Auren, de hecho, la comunidad autónoma es la octava más exportadora y la séptima más importadora, mientras que en términos de PIB, por ejemplo, es la décima. "Entonces, claramente el sector exterior tiene un peso significativamente superior respecto al conjunto de la media nacional", ha apostillado.

En cifras, Aragón exportó mercancías por valor de 15.618 millones de euros durante 2025 y el ejercicio se cerró con un déficit comercial de 4.458 millones de euros, consecuencia de una reducción de las exportaciones y, especialmente, de un fuerte incremento de las importaciones, impulsadas por la elevada demanda de bienes de equipo y productos industriales asociados al actual ciclo inversor.

Lejos de interpretarse como un síntoma de debilidad económica, este comportamiento refleja en gran medida la intensidad de la actividad empresarial y de los proyectos de inversión en marcha en la comunidad, ha observado Álvaro García.

PREVISIÓN

Aragón encara 2026 con perspectivas favorables, aunque pendiente de la evolución de la crisis energética internacional. Las previsiones para 2026 y 2027 continúan siendo positivas, tanto para España como para Aragón, aunque con "moderación" del crecimiento, tal y como estiman los principales organismos internacionales.

"Las previsiones que solían ser menos crecimiento de Aragón y más de España, Aragón con menos empleo y más productividad, para estos años veremos que crece más Aragón que España, más cerca del 2% España y más cerca del 3% Aragón", ha precisado Santiago Martínez.

La principal amenaza para las previsiones ya no procede de las tensiones comerciales, sino de la evolución de los conflictos geopolíticos abiertos en Oriente Medio y de sus posibles consecuencias sobre los mercados energéticos, según recoge el informe, ya que una eventual interrupción del tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas, podría provocar un encarecimiento de la energía, reactivar las tensiones inflacionistas y afectar al crecimiento económico de Europa y de España.

En este contexto, Aragón afronta el futuro desde una posición de "fortaleza", pero con la necesidad de seguir reforzando su competitividad, garantizar el suministro energético necesario para acompañar el actual ciclo inversor y anticipar los cambios que puedan derivarse de un escenario internacional cada vez más complejo.