Aragón exige a Cataluña que cumpla si el Supremo sentencia que las pinturas murales vuelvan al Monasterio de Sigena

ZARAGOZA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha confiado en que el Tribunal Supremo (TS) sentencie el regreso de las pinturas murales de la sala capitular, que actualmente se exponen en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) a su lugar original, el Real Monasterio de Santa María de Sigena, en la provincia de Huesca. En todo caso, ha subrayado que el Ejecutivo aragonés está "totalmente comprometido" con el cumplimiento de las resoluciones judiciales y ha exigido "el mismo compromiso" a las instituciones catalanas.

Así lo ha manifestado Olloqui un día antes de que la sala número 1 de lo Civil del TS vote sobre el recurso de casación de la Generalitat de Cataluña, después de que el juzgado de primera instancia y la Audiencia Provincial de Huesca fallaran a favor de la devolución de las pinturas a Aragón, en concreto al Monasterio de Sigena, de donde fueron arrancadas en la Guerra Civil y trasladadas a Barcelona.

"Los aragoneses, el Gobierno y todas las instituciones esperamos una resolución favorable como han sido las anteriores para el regreso de dichas pinturas murales al Monasterio de Sigena", ha expresado el director general, en una rueda de prensa para informar del número de personas que ha visitado el cenobio para contemplar 33 del centenar de obras de arte sacro recuperadas por Aragón, que asciende a más de 2.500 en el primer mes de exposición.

Tras señalar que es posible que la sentencia tarde "algunos días" en hacerse pública, Olloqui ha expresado que es "un momento crucial" desde el punto de vista de las aspiraciones del conjunto de los aragoneses y que el Gobierno autonómico "se ha preparado para poder dar los pasos necesarios para esa vuelta de las pinturas murales".

A este respecto, ha indicado que, en caso de que la sentencia sea favorable a los intereses aragoneses, la primera ejecución corresponde al MNAC. En caso de que esto no se produjese, la responsabilidad pasaría al Gobierno de Aragón, que desplazaría a sus técnicos al museo para empezar el estudio para el posterior traslado de las pinturas a Sigena.

En paralelo, el Ejecutivo autonómico está trabajando en distintas estrategias dentro del Monasterio de Sigena para su instalación y exposición, que comunicarán "en próximas fechas", una vez conocida la sentencia.

"RESISTENCIA FIRME" DE CATALUÑA

En cuanto a la posición de la Generalitat, el director general ha remarcado que "la resistencia de las instituciones catalanas en relación con la devolución del patrimonio expoliado a Aragón ha sido firme" y "se ha dificultado esa resolución". Ha recordado que incluso se llego a tildar el regreso de las 98 piezas anteriores de "devolución política" cuando "de político no ha habido nada", sino que "ha sido una devolución basada en el derecho y en las resoluciones judiciales".

Ha recalcado que el Gobierno de Aragón ha cumplido y seguirá cumpliendo las resoluciones judiciales, pero que "hasta ahora eso no ha sido tan claro por parte de las instituciones catalanes", por lo que van a ser "firmes" en su exigencia.

En ese sentido, Olloqui ha reconocido que los cambios producidos en el gobierno de la Generalitat "pueden favorecer esa devolución", aunque tampoco tienen "ninguna señal" que les permita ser "más optimistas" de lo que han sido hasta ahora.

ESPERA "OPTIMISTA" Y "FRATERNAL"

"Vamos a esperar optimistamente, fraternalmente que las instituciones catalanes cumplan las resoluciones judiciales y, por tanto, las obligaciones que les corresponden", ha remachado.

En relación a un hipotético traslado de las pinturas murales al monasterio, si así lo determina la sentencia del TS, ha adelantado que "tendrá un proceso técnico" que será "minucioso" y del que informarán "puntualmente". El siguiente paso sería su instalación en Sigena, de lo que el Ejecutivo dará cuenta también más adelante, si procede.

El director general de Cultura ha lamentado que, hasta el momento, "ha habido muchas dificultades incluso para conocer cuál es el estado en estos momentos de las pinturas murales", a excepción de "algunas declaraciones" de los técnicos catalanes en los distintos procedimientos judiciales.

Por tanto, ha avanzado que el primer paso será conocer su estado de conservación, ya que no hay "una información precisa" del mismo. No obstante, ha agregado que las referencias existentes son "positivas".

MÁS DE 2.500 VISITANTES EN UN MES

Por su parte, el director general de Turismo y Hostelería, Jorge Moncada, ha señalado que, desde la reapertura del monasterio el pasado 29 de marzo, un total de 2.509 personas han visitado el complejo histórico y la exposición de 33 de las obras recuperadas por Aragón. Las provincias de Zaragoza y Huesca son los principales lugares de procedencia, seguidos de Barcelona, Teruel, Madrid, Navarra, Lérida y Murcia.

"La demanda supera a la oferta", ha destacado Moncada, quien ha asegurado que están trabajando en aumentar el número de visitas guiadas y los días de apertura, de cara también a un previsible incremento de la afluencia de cara al verano. "Si este sigue siendo el camino, no habrá otro remedio que hacerlo", ha admitido.

En palabras de Jorge Moncada, Sigena es un ejemplo del "esfuerzo conjunto" por la conservación y "puesta en valor" del patrimonio , no sólo por las oportunidades que genera la simbiosis entre arte y turismo, sino también porque todo ello va a fomentar "el orgullo y la identidad" aragoneses.

Su homólogo de Cultura ha coincidido en que el primer mes de exposición de las obras de arte sacro recuperadas ha sido "excelente" porque ha permitido dar a conocer un monumento desconocido como este Real Monasterio, que es "una de las piezas fundamentales" del proyecto 'Aragón, Reino de la luz', a través del cual se han acometido "importantísimas inversiones" para su rehabilitación y para acoger estas piezas.

Un cenobio, ha continuado, que es en sí mismo "una joya arquitectónica" del románico y el gótico, además de uno de los símbolos más profundos de la cultura aragonesa, ya que ha sido panteón real y una "referencia indispensable" al acoger el Archivo de la Corona de Aragón, hasta que el rey Fernando 'el Católico' lo trasladó a Barcelona.

Un traslado que, ha afirmado, "no es un problema", al contrario que "la vulneración de los derechos culturales por parte de las instituciones catalanas", que han abierto "heridas profundas" en Aragón, al que no se permite coparticipar en la gestión de este archivo, cuyo patronato no se reúne desde 2022.

UN ÉXITO QUE DEMUESTRA LA CAPACIDAD TÉNICA DE ARAGÓN

Asimismo, Olloqui ha incidido en que este primer mes de exposición desmiente la "campaña" promovida por parte de "distintos medios e instituciones catalanes" en las que cuestionaban "la capacidad técnica de los aragoneses para rehabilitar el monasterio, para conservar las piezas y para exhibirlas y musealizarlas correctamente".

"Este éxito de apertura desmiente esas malintencionadas declaraciones, esa campaña sostenida alrededor de la capacidad de las instituciones y de los técnicos aragoneses para rehabilitar el monasterio, en concreto el antiguo monumento con esa palmera de columnas", ha puntualizado.

En su opinión, este resultado pone de manifiesto que "las obras tenían que estar en Sigena", musealizadas y expuestas, y que el interés suscitado por el conjunto formado por el monasterio y sus obras demuestra que era correcta la estrategia de apostar por la devolución de las piezas "en su día expoliadas".

Por último, ha reivindicado el esfuerzo del Gobierno autonómico por visibilizar que el patrimonio aragonés no son solo "piedras viejas", sino "piedras vivas", con una oferta cultural alrededor de ellas.

El Monasterio de Santa María de Sigena puede visitarse los jueves a las 16.30 y 17.30 horas; viernes y sábado, a las 11.00, 12.00, 13.00, 16.30 y 17.30 horas; y los domingos, a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas.