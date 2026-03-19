Aragón exige una vicepresidencia en la comisión del bicentenario de Goya y que se constituya en Zaragoza

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha exigido al Ejecutivo central que la Comunidad Autónoma esté presente con una vicepresidencia en la Comisión Nacional para conmemorar el bicentenario del fallecimiento del pintor aragonés Francisco de Goya, que los Reyes ejerzan la Presidencia de Honor y que esta Comisión se constituya en Zaragoza, que es "donde todo empezó", porque no es "lógico" que lo haga en Madrid, que es "donde todo terminó".

Así se lo ha trasladado este miércoles en una carta el presidente aragonés en funciones, Jorge Azcón, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha planteado estas condiciones para llegar a un acuerdo, después de que la oferta del Ministerio de Cultura, tras las protestas de Aragón por quedar "excluido" de este organismo, se haya limitado a la incorporación al Pleno de la Comisión y no a sus órganos de gobierno, una representación que ha considerado "insuficiente" y "testimonial".

En rueda de prensa, Olloqui ha pedido "al menos una capitalidad compartida" entre Zaragoza y Madrid: "Aragón no puede ser borrada de este bicentenario".

El director general ha considerado "necesario" que haya al menos una vicepresidenta aragonesa, frente a la propuesta de una triple vicepresidencia de tres ministros --Cultura, Exteriores y Política Territorial y Memoria Democrática--, que ha achacado a "una fuerte presión" de los propios miembros del Ejecutivo central para participar en la Comisión del Bicentenario.

"Y lo entiendo, porque lo goyesco es embriagador, fascinante, adictivo, pero la ambición de los ministros del Gobierno de España no puede dejar al margen a Aragón", ha expresado.

AGRAVIO COMPARATIVO CON CATALUÑA

Para Olloqui, esto es "especialmente grave" porque hay "un fuerte agravio comparativo", después de que en la comisión del Año Dalí sí que hubiera dos vicepresidencias catalanas --la Generalitat y la Fundación Gala Salvador Dalí--.

"¿Por qué esto es posible en el Año Dalí y no es posible en el año Goya? En el Año Dalí se entiende la catalanidad de Dalí y en el año Goya se ignora la aragonesidad de Goya, ha criticado Olloqui, quien ha calificado esta diferencia como "incomprensible", remarcando su "radical desacuerdo".

En cuanto a la Presidencia de Honor para los Reyes de España, ha aseverado que "no es una trivialidad" y ha relacionado la petición con "el respeto a la institucionalidad de este país", especialmente en un acto cultural "de esta envergadura", que debe estar presidido por la Corona como "máxima institución española".

A ello ha sumado que "Goya es por antonomasia el pintor de los reyes de España" y es "el que lleva a la máxima expresión desde el punto de vista cultural a esa institución". Ha recordado también que la Casa Real sí que presidió el aniversario del Museo del Prado, que forma "una unidad en la construcción cultural" con el artista aragonés.

El director general ha insistido en que la Comisión Nacional "tiene que tener presente la importancia de la aragonesidad en todo lo goyesco" y que el protagonismo de Aragón debe tener "centralidad absoluta".

Sin embargo, ha asegurado que "hay una tendencia a olvidar Aragón y Zaragoza desde el punto de vista cultural por parte del Gobierno de España" y "una falta de sensibilidad en este sentido".

"GOYA ES LO QUE ES POR SER ARAGONÉS"

Así, frente a la afirmación de que "Goya es de todos", Olloqui ha respondido: "Naturalmente que Goya es de todos, pero Goya es lo que es por ser aragonés y eso es lo que hace que sea fascinante para todos. No se trata de privatizar la figura de Goya, Goya es para el mundo, como Aragón es también para el mundo, pero queremos que se nos reconozca en esa construcción cultural en la que el mismo Goya reivindicaba el ser aragonés. Ese es su gran legado".

"Su gran legado es que es el aragonés más arquetípico, donde todos los aragoneses y aragonesas nos reconocemos fácilmente en nuestro sistema de creencias y valores", ha proseguido el director general, quien ha insistido en que "si no se reconoce la aragonesidad, nuestra identidad colectiva, nuestro hecho diferencial, será imposible que construyamos colectivamente un futuro, un progreso, una prosperidad y un bienestar, porque eso tendrá expresiones individuales, pero no tendrá un camino colectivo, y sin un camino colectivo no tendremos éxito".

Con respecto a la exigencia de constituir la Comisión en Zaragoza, tras remarcar que siempre ha mantenido "la mano tendida" al Gobierno de España, ha lamentado que se hayan ido desestimando todas las propuestas aragonesas. Esta, en concreto, por la cantidad de responsables ministeriales que desean participar en la misma, argumentando que "era muy complejo trasladar tantos altos cargos".

"En definitiva, que les daba pereza venir a Zaragoza. Y lo entiendo, porque con el aislamiento ferroviario que atravesamos estos días se ha vuelto algo más difícil venir a Zaragoza, pero no tanto como para decir que no debe constituirse la Comisión del Bicentenario de Goya en Zaragoza, debajo de sus primeras obras", ha protestado.

Frente a todo ello, Pedro Olloqui ha anunciado que el Ministerio de Cultura sí que se ha interesado por el logotipo del Bicentenario con el que se ha venido trabajando los últimos años en Aragón, de lo que en el Ejecutivo autonómico se sienten "orgullosos", pero ven "absolutamente insuficiente".

RECHAZO A UNA CELEBRACIÓN DIVIDIDA

En este punto, ha recalcado que van a mantener "todas las vías de diálogo y de trabajo abierta", con "exigencia política, colaboración institucional y cordialidad personal", porque "es la forma de entender la política que tenemos los aragoneses", pero ha advertido de que el Gobierno autonómico va a trabajar decididamente por la capitalidad de la efeméride.

El director general de Cultura ha agregado que no quiere imaginar una celebración del Bicentenario dividida ante la falta de acuerdo. "Desde luego los aragoneses no aceptaremos", ha puntualizado.

A este respecto, ha recordado cómo, en la misma Plaza del Pilar, distintas instituciones --Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y Fundación Ibercaja-- están trabajando para crear tres centros relacionados con el pintor de Fuendetodos, a lo que hay que sumar a la Archidiócesis, que está "totalmente comprometida".

Por tanto, en un momento en el que "el conjunto de las instituciones aragonesas se han puesto en pie", ha considerado que es "imposible" que el Gobierno central "no escuche la sensibilidad aragonesa en un tema central", que "generaciones de aragoneses" llevan décadas tratando de poner en pie, porque "la mejor pieza que hay" de Goya no estará en ninguno de esos museos; "son los aragoneses y las aragonesas, nuestra forma de ser, de pensar, de sentir", ha zanjado.