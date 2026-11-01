Aragón gana peso en el mapa nacional de las empresas tecnológicas surgidas de la investigación

La comunidad aragonesa destaca en materiales avanzados, computación e inteligencia artificial, ámbitos estratégicos para la innovación y la competitividad empresarial. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aragón refuerza su presencia en el ecosistema nacional de empresas tecnológicas surgidas de la investigación científica, según las tres ediciones del informe 'El ecosistema de spin-offs deep tech en España', elaborado por Mobile World Capital Barcelona. La última edición, publicada en octubre de 2026, identifica 26 spin-offs deep tech activas en Aragón, el 2,6% del total nacional.

Esta cifra sitúa a la Comunidad en la octava posición autonómica, empatada con Navarra, frente al 2% de participación registrado en 2025. La primera edición, publicada en 2024, identificaba 21 empresas aragonesas. Las diferencias metodológicas entre los estudios aconsejan prudencia al comparar las cifras absolutas, aunque la evolución refleja el peso del sistema científico aragonés en la creación de empresas tecnológicas.

La Universidad de Zaragoza ocupa el noveno puesto nacional entre las instituciones de origen de spin-offs deep tech, con el 2,3% de las empresas identificadas en España, equivalente aproximadamente a 23 spin-offs en términos ponderados según la metodología del estudio.La institución mejora así su posición respecto a 2025, cuando ocupaba el decimotercer puesto y representaba el 1,7% del total.

En la primera edición, de 2024, figuraban 18 empresas vinculadas a la universidad aragonesa.Esta evolución consolida su papel en la transferencia del conocimiento científico al tejido empresarial. En el conjunto de España, según el informe de 2026, el 84% de las spin-offs deep tech tiene su origen en universidades y organismos de investigación.

El informe identifica una especialización tecnológica diferenciada en Aragón. La comunidad presenta un índice de especialización de 2,16 en materiales, manufactura e industria avanzada, más del doble de la media nacional, y de 1,58 en chips, computación e inteligencia artificial, un 58% superior al promedio español.Por tecnología principal, el 50% de las spin-offs aragonesas se dedica a chips, computación e inteligencia artificial; el 20%, a materiales e industria avanzada; otro 20%, a salud y biotecnología, y el 10 % restante, a energía, clima y recursos.

Estos datos reflejan las fortalezas de Aragón en ingeniería, tecnologías digitales y nuevos materiales, así como las oportunidades que ofrece la conexión entre la investigación científica y las capacidades industriales de la comunidad.

EMPRESAS QUE GENERAN EMPLEO CUALIFICADO

Aragón figura entre las Comunidades Autónomas cuya media de trabajadores por empresa supera el promedio nacional, situado en torno a once empleados por spin-off. Este indicador pone de relieve la capacidad de estas compañías para contribuir al empleo especializado y al desarrollo de actividades intensivas en tecnología.

En el conjunto de España, el estudio contabiliza 1.014 spin-offs deep tech activas, que generan aproximadamente 11.500 puestos de trabajo y una facturación anual estimada de 1.132 millones de euros. La evolución de las tres ediciones del informe refleja el potencial del sistema científico aragonés para transformar la investigación en nuevas actividades empresariales.

La posición de Aragón y de la Universidad de Zaragoza, junto con la especialización en materiales avanzados, industria, computación e inteligencia artificial, identifica ámbitos relevantes para el desarrollo tecnológico de la comunidad.

La creación y consolidación de spin-offs deep tech ofrece oportunidades para impulsar la transferencia de conocimiento, atraer inversión, generar empleo cualificado y reforzar la conexión entre universidades, centros de investigación y empresas, favoreciendo la valorización económica y social de la investigación desarrollada en Aragón.