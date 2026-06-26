Aragón impulsa la competitividad del sector artesano con nuevas ayudas y una plataforma digital de promoción territorial

La puesta en marcha de la plataforma responde a una línea de trabajo presentada hace seis meses a través del primer Plan Estratégico de la Artesanía de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Jun. (EUROPA PRESS) - El Departamento de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de PYMES, Autónomos, Comercio Interior y Consumo, ha presentado la plataforma digital Aragón Artesano, una herramienta estratégica con la que se da cumplimiento al compromiso adquirido por el Ejecutivo autonómico de avanzar en la digitalización de este sector.

El nuevo espacio se configura como un escaparate permanente del talento artesano aragonés, facilitando su visibilidad, promoción y proyección comercial.

La puesta en marcha de la plataforma, con más de 180 artesanos activos de 75 municipios de las 33 comarcas de Aragón, responde a una línea de trabajo presentada hace seis meses a través del primer Plan Estratégico de la Artesanía de Aragón, del que la comunidad carecía hasta entonces.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico cumple ya los primeros hitos marcados en este documento de planificación, orientado a modernizar y reforzar su competitividad.

En este contexto, el Departamento ha impulsado también la creación de la marca de Alta Artesanía de Aragón, una reivindicación histórica del sector que permitirá distinguir los productos de mayor calidad y valor añadido, reforzando su posicionamiento en el mercado.

La directora general de PYMES, Autónomos, Comercio Interior y Consumo, Carmen Herrarte, ha insistido en que "Aragón no contaba hasta ahora con un plan estratégico de artesanía. En apenas cinco meses hemos diseñado una hoja de ruta clara que marca el futuro del sector en nuestra comunidad".

Herrarte ha subrayado que "estamos cumpliendo ya los primeros compromisos, como la digitalización del sector, la creación de la marca de alta artesanía y nuevas herramientas que van a permitir a nuestros profesionales crecer y ganar competitividad".

La herramienta tiene acceso también a través de aplicación móvil e incorpora funcionalidades de análisis de datos y contenidos sobre la artesanía aragonesa.

MÁS DE 146.000 EUROS PARA PYMES ARTESANAS

En paralelo, la Dirección general de PYMES, Autónomos, Comercio Interior y Consumo ha reforzado su compromiso con el tejido productivo artesanal mediante la puesta en marcha de una nueva convocatoria de ayudas para pymes artesanas en 2026.

La convocatoria, dotada con 146.400 euros, está dirigida a pequeñas y medianas empresas artesanas aragonesas, con el objetivo de fomentar su modernización, profesionalización y proyección comercial. Estas ayudas podrán cubrir hasta el 80% de los gastos subvencionables y contemplan inversiones en talleres, digitalización, equipamiento y mejora de instalaciones.

Para Herrarte, esta convocatoria "supone una oportunidad de modernizar el sector y darle un impulso significativo a las pequeñas empresas que necesitan de convocatorias como estas para invertir y poder crecer".

Como principal novedad, la convocatoria incorpora el apoyo a la participación en ferias profesionales y a la formación especializada, dos ámbitos que hasta ahora no estaban contemplados y que permitirán mejorar la cualificación y la proyección comercial de los talleres artesanos.

En este sentido, la directora general Carmen Herrarte ha subrayado que "este año el apoyo se va a centrar de forma exclusiva en la participación en ferias profesionales, porque es ahí donde nuestros artesanos pueden ganar visibilidad, abrir mercados y generar oportunidades de negocio".

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 1 de septiembre de 2026.