Cantabria lanza una campaña para concienciar a la ciudadanía sobre el problema que generan los microplásticos en el mar

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COMILLAS 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, en colaboración con MARE y la Universidad de Cantabria, ha lanzado este jueves una campaña, llamada 'Tú decides. El mar lo nota', cuyo objetivo es concienciar a la ciudadanía sobre "el grave problema" que generan los microplásticos en el mar.

En un comunicado, el Ejecutivo ha explicado que esta campaña de sensibilización ambiental invita a la ciudadanía a realizar "microgestos contra los microplásticos".

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Roberto Media, que ha presentado esta campaña en Comillas, ha subrayado que estos residuos "no solo afectan a los animales y los entornos marinos, sino que pasan después al ser humano".

En este sentido, ha defendido que este no es solo un problema medioambiental, sino también de salud pública.

El titular de Medio Ambiente ha señalado que, por tratarse de un problema "invisible", resulta "imprescindible" impulsar campañas educativas y de sensibilización como esta.

"Tenemos que evitar las conductas con las que, seguramente sin pretenderlo, aportamos plástico al océano. Los pequeños gestos sumados tienen un impacto positivo sobre el mar", ha dicho.

La campaña, que comenzó el pasado 24 de julio en Val de San Vicente y finalizará el 23 de agosto en Castro Urdiales, recorrerá un total de 33 playas de 17 municipios de Cantabria.

En cada una de ellas, dos educadores ambientales desarrollarán durante jornadas de ocho horas talleres sobre los tiempos de degradación de los residuos, actividades infantiles, circuitos de pruebas y talleres creativos para fomentar hábitos responsables en el cuidado del litoral.

Además de las acciones dirigidas a los usuarios, la campaña contempla actuaciones específicas con el sector de la hostelería, en colaboración con Horeca, mediante visitas presenciales para informar sobre la separación de residuos en origen y el envío de información digital sobre el desarrollo de la iniciativa en cada municipio.

Como incentivo para los participantes, se distribuirán 2.500 neveras isotérmicas con la imagen de la campaña, 1.500 botellas de acero inoxidable de medio litro y 2.500 folletos informativos con un código QR de acceso a la web oficial.

El objetivo es alcanzar entre 16.000 y 20.000 interacciones directas con ciudadanos y favorecer la adopción de mejores pautas de comportamiento en el litoral en relación con los residuos plásticos.

Finalmente, Media ha apelado a la implicación de toda la sociedad en la conservación del litoral, recordando que "el éxito de Cantabria como destino turístico exige un esfuerzo de todos para minimizar las repercusiones negativas sobre el territorio".