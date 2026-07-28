La Guardia Civil detiene a un empleado de la AP-7 por apropiarse de más de 1.200 euros en peajes - GUARDIA CIVIL MURCIA

MURCIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido a un empleado de la empresa concesionaria de la autopista AP-7, que une Cartagena con Vera (Almería), como presunto autor de un delito continuado de estafa por apropiarse, supuestamente, de más de 1.200 euros mediante la manipulación del cobro de peajes.

La investigación, desarrollada en el marco de la operación 'Enlazado', se inició el pasado mes de junio después de que los servicios jurídicos de la concesionaria denunciaran una serie de supuestas irregularidades en la gestión del cobro de peajes, según ha informado la Benemérita.

Los agentes comprobaron que el sospechoso, con una dilatada trayectoria en la empresa, realizaba operaciones fraudulentas siempre que el usuario abonaba el peaje en metálico. Para ello, simulaba en el sistema un trayecto de menor recorrido utilizando el ticket correspondiente a otro vehículo, de forma que se apropiaba de la diferencia entre el importe realmente pagado por el conductor y el registrado en el sistema.

Una vez reunidos los indicios, la Guardia Civil se desplazó al puesto de trabajo del investigado y comprobó que se disponía a atender a un usuario mientras ocultaba varios tickets de menor importe que, presuntamente, utilizaba para ejecutar este tipo de operaciones fraudulentas.

La operación ha culminado con la detención del trabajador como presunto autor de un delito continuado de estafa.