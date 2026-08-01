La Guardia Civil halla el cuerpo sin vida de un ciclista en Huévar del Aljarafe (Sevilla)

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

HUÉVAR DEL ALJARAFE (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha encontrado este pasado viernes, 31 de julio, el cuerpo sin vida de un ciclista en un camino próximo a las vías del tren entre los municipios sevillanos de Huévar del Aljarafe y Pilas.

Según ha confirmado el Instituto Armado a Europa Press, se mantiene abierta una investigación para comprobar el motivo de la defunción, ya que se desconoce si la persona involucrada ha fallecido a causa de un accidente o de algún problema médico.

El hallazgo del cadáver se ha producido en la mañana del viernes por una patrulla de la Guardia Civil de Pilas.