La Guardia Civil detiene a un conductor que transportaba 348 gramos de cocaína en la A-7 - GUARDIA CIVIL MURCIA

PUERTO LUMBRERAS (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un turismo como presunto autor de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, tras ser sorprendido en la autovía A-7, a la altura de Puerto Lumbreras, con un paquete que contenía 348 gramos de cocaína oculto en el vehículo.

La actuación se inició hace unos días cuando una patrulla de la Agrupación de Tráfico detectó un turismo que circulaba con varias deficiencias, entre ellas abolladuras, un faro roto y la ITV caducada desde hacía más de tres años. Los agentes realizaron un seguimiento del vehículo hasta la siguiente salida, en el término municipal de Huércal-Overa (Almería), para notificar al conductor la infracción.

Durante la identificación, los guardias civiles observaron que el conductor mostraba un estado de nerviosismo que consideraron llamativo, por lo que llevaron a cabo un registro preventivo del turismo.

En la inspección localizaron un paquete oculto bajo el asiento trasero, que se encontraba fuera de su anclaje. Ante este hallazgo, solicitaron apoyo de otra patrulla del Puesto Principal de Huércal-Overa para trasladar al conductor y al vehículo a dependencias oficiales.

Una vez allí, los agentes comprobaron que el paquete contenía una sustancia blanca pulverulenta con un peso de 348 gramos que, tras ser sometida a un narcotest, dio resultado positivo en cocaína.

La Guardia Civil detuvo entonces al conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. El Puesto Principal de Huércal-Overa se hizo cargo del arrestado, de la sustancia estupefaciente intervenida y del vehículo utilizado.