Aragón impulsa el talento joven y el pensamiento crítico con el I Torneo Nacional de Debate The Wave

La vicepresidenta Mar Vaquero ha asistido a la final del torneo. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza ha acogido el I Torneo Nacional del Debate The Wave, una iniciativa que ha reunido a estudiantes de veinte equipos procedentes de todo el país y que ha permitido fomentar el pensamiento crítico, la capacidad de argumentación y la oratoria entre los jóvenes.

El torneo, desarrollado los días 16, 17 y 18 de abril en el marco del congreso tecnológico The Wave, se ha consolidado como una propuesta complementaria de alto valor dentro de uno de los eventos más relevantes del sur de Europa en el ámbito de la innovación y la tecnología.

La vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, participó en la jornada final, donde puso en valor este tipo de iniciativas como herramientas fundamentales para preparar a las nuevas generaciones ante los retos de una sociedad cada vez más tecnológica y globalizada.

Durante estas jornadas, los participantes no solo han competido en el ámbito del debate, sino que también han podido sumergirse en el ecosistema tecnológico a través de experiencias vinculadas a la realidad virtual, la robótica y la inteligencia artificial, así como asistir a ponencias de destacados referentes del ámbito empresarial y digital.

DEBATE SOBRE TECNOLOGÍA Y DEMOCRACIA

El eje central del torneo ha girado en torno a la pregunta '¿Contribuye la tecnología a mejorar la democracia?', una cuestión que ha permitido a los equipos reflexionar y argumentar sobre el impacto de la innovación en la sociedad actual.

Tras una fase clasificatoria de alto nivel, el torneo culminó con una final entre dos equipos sevillanos, en la que resultó ganador el St. Mary's School.

Además, el premio al mejor orador recayó en Martin Porteiro, mientras que el reconocimiento al mejor juez fue para Rodrigo Soriano Palomo, representante de la Liga Española de Debate Universitario.

COMPROMISO CON EL TALENTO JOVEN Y LA EXCELENCIA EDUCATIVA

El evento, celebrado en el Colegio Cardenal Xavierre FESD y organizado por Dicentis Comunicación en colaboración con el Gobierno de Aragón, refleja el compromiso del Ejecutivo autonómico con el impulso del talento joven, la excelencia educativa y la adquisición de competencias clave para el futuro.

En este sentido, el apoyo a este torneo se enmarca en la estrategia del Gobierno de Aragón para consolidar a la Comunidad como un referente en innovación, conocimiento y generación de oportunidades, vinculando la tecnología con el desarrollo del talento y la formación integral de los jóvenes.

ARAGÓN, REFERENTE EN INNOVACION Y OPORTUNIDADES

Según reivindica el Gobierno de Aragón, la celebración de este torneo dentro de The Wave refuerza la posición de la Comunidad como un territorio que no solo atrae inversiones tecnológicas, sino que también apuesta por el desarrollo de las capacidades humanas necesarias para liderar el futuro.

Con iniciativas como esta, el Ejecutivo autonómico segura seguir avanzando en su objetivo de situar a Aragón como un hub tecnológico de referencia en Europa, donde la innovación, la educación y el talento joven se convierten en pilares fundamentales del crecimiento económico y social.