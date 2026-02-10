Aragón insta al Ministerio a derogar por duplicidad el registro nacional de Viviendas de Uso Turístico

El director general de Turismo del Gobierno de Aragón, Jorge Moncada, y el consejero de Medio Ambiente y Turismo en funciones, Manuel Blasco. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha reclamado este martes en la Conferencia Sectorial de Turismo celebrada en Madrid la derogación del registro de las viviendas de uso turístico (VUT), ya que entiende que duplica "de forma ineficiente" el registro que ya funciona en la Comunidad.

Este punto en el orden del día de la sesión de hoy se ha incluido gracias a la petición de Aragón, entre otras comunidades, para poder valorar los efectos derivados de la entrada en vigor del Real Decreto 1312/2024, relativo al Registro Único de Arrendamientos y a la Ventanilla Única Digital, por su incidencia directa en las competencias autonómicas y en la gestión ordinaria de la actividad turística, ha informado el Gobierno autonómico.

Desde el Ejecutivo aragonés han subrayadp que la comunidad ya cuenta con un registro de turismo plenamente funcional que gestiona las más de 4.177 viviendas de uso turístico dadas de alta en las tres provincias.

"Aragón dispone de un sistema eficaz desde hace años. Crear un registro paralelo desde el Gobierno central es una duplicidad que solo genera burocracia innecesaria, además de interferir en las competencias de las comunidades", ha apuntado el consejero de Medio Ambiente y Turismo en funciones, Manuel Blasco.

LA MAYORÍA, EN HUESCA

De las 4.177 VUT registradas en Aragón, la provincia de Huesca, concentra el 63,64% del total con 2.658 inmuebles, seguida de Zaragoza, que aglutina el 22,65% --946 viviendas.., con un foco muy marcado en la capital, mientras que en Teruel se localizan el 13,71% restante, con 573 viviendas.

Tras la entrada en vigor del Real Decreto 1312/2024, los propietarios de viviendas de uso turístico en Aragón deben cumplir con un doble procedimiento de registro para poder operar legalmente.

En primera instancia, persiste la obligación de presentar una declaración responsable ante el Registro de Turismo de Aragón, aportando la documentación técnica preceptiva --como planos acotados y certificados de idoneidad-- para obtener la licencia autonómica.

A este trámite, y tras la entrada en vigor del Real Decreto, se añadió la obligatoriedad de inscribirse en la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos del Gobierno central para obtener un Número de Registro de Alquiler (NRA), código que algunas plataformas de reserva digital están obligadas a verificar antes de publicar cualquier anuncio.

Esta nueva estructura administrativa implica que una misma actividad económica debe ser comunicada y validada por dos administraciones distintas a través de plataformas independientes, lo cual, a juicio del Gobierno de Aragón, genera un "exceso de burocracia" que perjudica a los propietarios de las VUT.

Blasco también ha denunciado que la Conferencia Sectorial de Turismo llevase más de dos años sin ser convocada, lo que pone de manifiesto que el ministro Jordi Hereu ha preferido llevar a cabo una política "ignorando a las comunidades autónomas y, por tanto, ignorando a los territorios".