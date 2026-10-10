Aragón lidera la producción de huevos y supera la media nacional de consumo con 158 unidades por persona en 2025

Aragón es también la comunidad con mayor producción de huevos de España. - INPROVO

ZARAGOZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aragón ha registrado en 2025 un consumo de huevos superior a la media nacional, con una media de 158 unidades por habitante al año, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). La cifra, enmarcada en la celebración del Día Mundial del Huevo, confirma un patrón de consumo sostenido y sitúa a la región en un 8,2% por encima de la media nacional, que registra un consumo de 146 huevos por persona.

Asimismo, el MAPA sitúa en 2,97 euros el gasto medio mensual por persona en Aragón en 2025, un dato que refuerza el papel del huevo como un alimento accesible y muy presente en la compra habitual. Además, el consumo por habitante creció un 4,66% respecto al año anterior.

Referente a estos datos, Luz de Santos, directora de INPROVO, la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos, ha considerado que el dato de Aragón ofrece una fotografía clara de la relación entre hábitos de consumo y cadena agroalimentaria. En concreto, ha dicho que el hecho de que "Aragón se sitúe por encima de la media nacional es un indicador de la confianza en un alimento versátil y muy presente en el día a día". Ha añadido que "los consumidores valoran su practicidad y su contribución a una alimentación equilibrada y saludable, especialmente cuando se planifican menús sin renunciar a la calidad".

Asimismo, la directora de INPROVO ha indicado que "detrás de ese hábito hay un sector que trabaja para que el producto llegue cada semana al consumidor con las máximas garantías, regularidad y continuidad de suministro".

PRODUCCIÓN EN CRECIMIENTO

Además de por su consumo, Aragón destaca también por su base productiva. La comunidad ha registrago un total de 71 granjas de producción de huevos y, según el MAPA, en 2025 ha alcanzado una producción de 235.701 miles de docenas, lo que supone un incremento del 6,56% respecto al año anterior. Una evolución que refuerza el peso del sector en el entorno rural.

Aragón es, además, la comunidad con mayor producción de huevos de España. Este avance se produce, en un momento en el que el sector avícola mantiene un importante esfuerzo voluntario de adaptación de las granjas hacia sistemas de cría alternativos a las jaulas, en línea con la evolución del mercado y las demandas del consumidor. En este sentido, Aragón ha contado en 2025 con un censo total de 8.332.639 gallinas de las que el 54,12% ya corresponde a sistemas alternativos, según los datos del MAPA.

EL HUEVO REFUERZA SU PAPEL EN LA CESTA DE LA COMPRA

A nivel nacional, según datos del último informe de Worldpanel by Numerator elaborado para INPROVO, en el primer semestre de 2026, el consumo de huevos creció un 5% en volumen respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, la categoría refleja un comportamiento consolidado, con una compra media de 31 huevos al mes por hogar y un gasto medio de 3,31 euro/kg, datos que evidencian su presencia estable en la alimentación contemporánea y su posición como la proteína fresca más accesible.