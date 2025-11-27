Aragón se muestra como referencia en nuevos modelos de financiación viaria con su Plan Extraordinario de Carreteras

Zaragoza acoge las segundas jornadas técnicas organizadas por la Asociación Española de la Carretera. - RAMÓN COMET

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las segundas Jornadas sobre la Participación Público-Privada como modelo de gestión global de redes de carreteras han abierto este jueves sus puertas en Zaragoza con un mensaje claro: Aragón se ha convertido en el territorio de referencia nacional en nuevos modelos de financiación viaria gracias al impulso de su Plan Extraordinario de Carreteras (PEC), un programa cuya ejecución ya alcanza el 50% del total previsto, según ha confirmado esta mañana el Consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López.

Organizadas por la Asociación Española de la Carretera (AEC) y promovidas por el Gobierno de Aragón, con la colaboración de la Agrupación de Contratistas Aragoneses de Obras Públicas, las Jornadas reúnen hoy y mañana en la Fundación Ibercaja Patio de la Infanta a más de 250 profesionales de toda España --responsables públicos, directivos de empresas concesionarias, consultoras, abogados, economistas y expertos en infraestructuras-- para analizar el presente y futuro de las estrategias de colaboración público-privada aplicadas a las carreteras.

Durante la inauguración, el Consejero Octavio López ha subrayado que el PEC está "renovando por completo 1.760 kilómetros en 51 carreteras de la red autonómica", acompañado por la construcción de seis nuevas variantes, un proceso concesional que está despertando el interés de otros gobiernos regionales, que estudian su futura implantación en sus propios territorios.

Asimismo, ha recordado que la inversión total del programa --630 millones de euros en obras y 2.600 millones en mantenimiento durante 25 años-- constituye "una apuesta decidida por la colaboración público-privada como fórmula eficaz para emprender grandes proyectos de interés general".

EL SECTOR RECLAMA UN CAMBIO DE MODELO

El presidente de la AEC, Juan Francisco Lazcano, ha reclamado, en su discurso de apertura, una "reflexión serena y urgente" sobre el actual sistema de financiación de la red viaria española, recordando que las carreteras arrastran un déficit de conservación superior a los 13.000 millones de euros.

Lazcano ha defendido que la colaboración público-privada debe consolidarse como "un complemento real y eficaz de la financiación presupuestaria", capaz de aportar eficiencia, transferencia adecuada de riesgos, incentivos para la innovación, mejora de la calidad del servicio y equidad intergeneracional.

Ha subrayado, además, que modelos como el del PEC permiten adelantar beneficios sociales en contextos de restricciones presupuestarias y favorecen la modernización y digitalización de las redes de carreteras.

"Aragón se ha convertido en una comunidad autónoma pionera en la búsqueda de soluciones para sus infraestructuras", afirmó, agradeciendo al Gobierno autonómico su disposición a compartir conocimiento y experiencia con el resto del sector viario nacional.

RETOS ECONÓMICOS, JURÍRICOS Y TÉCNICOS

La primera jornada está dedicada a los retos de gestión de una red madura, la estructura jurídico-administrativa de las concesiones, la distribución de riesgos, los mecanismos de pago por disponibilidad y la visión estratégica del modelo aragonés.

Además, las sesiones de la tarde profundizan los escenarios legales, económicos y fiscales adecuados para facilitar nuevos programas de construcción y conservación de carreteras.

Este viernes los delegados que participan en las jornadas, representantes de los ámbitos público y privado del sector viario, organizaciones profesionales, centros de investigación, se proponen buscar soluciones.

Soluciones de futuro, partiendo del análisis de los aprendizajes del modelo concesional y de las implicaciones de la eliminación de los peajes, para estudiar a continuación posibles alternativas --peajes blandos, pago por uso, viñetas--; y soluciones sostenibles desde el perspectiva de los pavimentos y el equipamiento viario, sobre la base de la experiencia adquirida en los itinerarios concesionados en Aragón.

El encuentro no eludirá la reflexión sobre el papel que deben desempeñar los PPP en un momento marcado por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado 2026, la necesidad de reforzar la inversión pública y la oportunidad que representan los nuevos programas europeos que se discuten en este momento.

En esta segunda edición, las Jornadas sobre la Participación Público-Privada como modelo de gestión global de redes de carreteras, que se desarrollan con el eslogan "Retos de gestión de una red de carreteras madura", se consolidan como un espacio esencial de diálogo entre administraciones y sector privado, reafirmando el papel de la Asociación Española de la Carretera como correa de transmisión de las inquietudes del sector y como impulsora de un modelo de movilidad "sostenible, segura y conectada", en palabras de su Presidente.

MESA DE DIRECTORES GENERALES DE LAS COMUNIDADES

En la tarde de ayer, se reunió en Zaragoza la Mesa de Directores y Directoras Generales de Carreteras de Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales. Este órgano consultivo, creado en 1997 por la Asociación Española de la Carretera (AEC), tiene como misión debatir y analizar los problemas más acuciantes de las infraestructuras viarias a su cargo y tratar de consensuar soluciones eficaces para hacerles frente.

En esta ocasión, la Mesa se ha reunido en el marco de las segundas Jornadas Técnicas sobre Participación Público-Privada como modelo de gestión global de redes de carretera, que se están celebrando desde hoy en la capital aragonesa, actuando como anfitrión en Director General de Carreteras e Infraestructuras del Ejecutivo aragonés, Miguel Ángel Arminio, quien esbozó ante los miembros de la Mesa algunas de las líneas prioritarias incluidas en el Plan Extraordinario de Carreteras de Aragón.

Por otro lado, en la reunión se estudiaron las repercusiones que la trasposición de la Directiva 2019/1936 de Gestión de la Seguridad de las Infraestructuras Viarias puede tener para las comunidades autónomas y diputaciones forales, y se valoró la aplicación de algunas de las herramientas que esta normativa europea propone para el conjunto de la red, especialmente las evaluaciones de seguridad.

Precisamente en este ámbito de la seguridad, la AEC presentó a los miembros de la Mesa su proyecto AECTECH, el Espacio de Datos de la Carretera. AECTech es un espacio de datos innovador, diseñado para transformar la manera en que se recopila, procesa y utiliza la información en el sector del transporte por carretera.

El proyecto se centra en la creación de una plataforma tecnológicamente avanzada que aprovecha datos de múltiples fuentes para mejorar la seguridad vial, optimizar el flujo de tráfico y fomentar la sostenibilidad ambiental en áreas urbanas y rurales, entre otras funcionalidades.Los directores y directoras compartieron también experiencias en el diseño y uso de carreteras 2+1, que son aquellas que, disponiendo de un solo carril por sentido, ven modificado su trazado con un tercer carril central desde el que realizar adelantamientos de forma alterna en un sentido y otro de la marcha. Este tipo de trazado incrementa la seguridad de los usuarios al reducir el riesgo de accidentes frontales y fronto-laterales.A la reunión asistieron los Directores o Directoras Generales de Carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana, País Vasco, Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, así como los Consejeros responsables de infraestructuras de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.En representación de la AEC participaron su Presidente, Juan Francisco Lazcano; el Director General, Jacobo Díaz, y la Subdirectora General Técnica, Elena de la Peña.