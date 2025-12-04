Aragón pide a Agricultura intensificar las negociaciones internacionales para proteger las exportaciones de porcino

Aragón pide al Ministerio de Agricultura intensificar las negociaciones internacionales para proteger las exportaciones de porcino - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, ha solicitado al Ministerio de Agricultura intensificar las negociaciones internacionales para proteger las exportaciones de porcino.

Rincón, quien ha participado en la Conferencia Sectorial junto al resto de Comunidades y el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha trasladado la posición del Ejecutivo autonómico tras la aprobación del Decreto Ley presentado esta mañana por parte del Ejecutivo autonómico, además de elogiar el trabajo coordinado entre administraciones.

Durante el encuentro, Rincón ha expresado su preocupación por la situación sanitaria y su apoyo a Cataluña, destacando que "la colaboración y la transparencia entre comunidades autónomas está siendo clave". El consejero ha señalado que la coordinación institucional "está permitiendo avanzar con mayor eficacia en la contención y prevención".

Aragón ha expuesto ante el Ministerio y el resto de territorios las medidas ya aplicadas en la comunidad autónoma, entre ellas el refuerzo de vigilancia y control sanitario, el incremento del personal veterinario, el plan extraordinario de control poblacional de jabalí y las campañas informativas dirigidas al sector y a la ciudadanía.

Según Rincón, estas actuaciones "sitúan a Aragón en un escenario preventivo sólido, con una respuesta rápida y organizada desde el primer momento".

EXPORTACIONES Y MERCADO INTERNACIONAL

Durante la Sectorial, el Gobierno de Aragón ha puesto también sobre la mesa las consecuencias que las restricciones internacionales pueden tener en el tejido económico aragonés.

En este contexto, el consejero ha recordado que Japón, que ha cerrado el mercado de porcino a toda España, es el tercer cliente en exportaciones porcinas de Aragón, y que decisiones como las adoptadas por Corea del Sur --que ha cerrado la importación de productos españoles-- afectan no solo a la carne de cerdo, sino también a productos como forrajes y alfalfa, con especial impacto en Aragón.

Rincón ha solicitado al Gobierno central que acelere la negociación bilateral con terceros países que no aceptan la regionalización para restablecer cuanto antes el flujo comercial.

"Nuestro sector primario no puede quedar paralizado por decisiones que no responden a la realidad sanitaria del conjunto del país", ha defendido el consejero.

COORDINACIÓN, DIÁLOGO Y FIRMEZA

Rincón ha reiterado la necesidad de que cualquier estrategia nacional frente a la PPA cuente con la participación efectiva de las comunidades autónomas y con una interlocución internacional activa para garantizar que las exportaciones no se vean comprometidas.

El Gobierno de Aragón reafirma su compromiso con el sector porcino y con el conjunto de la cadena agroalimentaria, y continuará trabajando para garantizar la seguridad sanitaria y la estabilidad comercial de un sector clave para la economía aragonesa.