Aragón presume de ser la región más preparada ante el eclipse, un reto sin precedentes, aunque lleno de "incertidumbre"

El director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, en las Cortes. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aragón es la comunidad autónoma más preparada ante el eclipse del próximo 12 de agosto, un evento "sin precedentes" y lleno de "incertidumbre" que va a suponer "un reto" para la movilidad y la seguridad de la región en periodo de máximo riesgo de incendios, según ha valorado el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, sobre un evento que durará un máximo de 105 segundos y que el Gobierno de Aragón espera que atraiga a entre 250.000 y 400.000 visitantes.

Clavero ha comparecido este lunes en la Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública de las Cortes de Aragón para dar cuenta de los detalles del plan estratégico en el que el Ejecutivo autonómico viene trabajando desde 2024 de cara al próximo "trío de eclipses" --los totales de 2026 y 2027 y el anular en 2028--, pero especialmente el del próximo 12 de agosto, en el que buena parte de Aragón será un espacio privilegiado para su observación --el último eclipse total visible en la Península data de 1912--.

El oscurecimiento total puede ser visible en Aragón entre las 20.29 horas y 30 segundos y las 20.31 horas y 15 segundos, 105 segundos llenos de incertidumbre porque, según ha advertido el director general de Interior y Emergencias, el eclipse puede generar grandes concentraciones humanas, "pero no será fácilmente observable a causa de la orografía, los obstáculos, la nubosidad y el ocaso".

Por ello, Clavero que este episodio exige "planificación y estrategia: "Este fenómeno no se gestiona desde la lógica de un evento puntual, sino desde la gestión del territorio y de los riesgos asociados, como las altas temperaturas, los incendios y que sea prácticamente al anochecer".

Y para hacer frente a la incógnita de cuántos visitantes puede atraer el fenómeno, el Gobierno de Aragón ha decidido establecer puntos de observación oficiales "porque evidentemente es mucho mejor tenerlos controlados", ha apuntado Clavero, que ha explicado que en un principio fueron trece los puntos seleccionados, reducidos luego a siete bajo criterios de máxima visibilidad y máximo tiempo de observación, con una superficie de entre 14 y 45 hectáreas, un aforo mínimo de entre 5.000 y 15.000 personas y capacidad para estacionar entre 2.000 y 5.000 vehículos, además de proximidad a vías de comunicación.

Así, Clavero ha recordado que las localizaciones seleccionadas son las turolenses de Calamocha y Alcañiz, en Motorland --para 15.000 personas cada una--, Monreal del Campo (Teruel) y el polígono industrial de Épila (Zaragoza) --para 10.000 personas--, y Ariza y Cariñena (Zaragoza), además de Camarena de la Sierra, en la estación de esquí de Javalambre (Teruel), para unas 5.000 personas cada una--.

EL "PLAN DE FRUSTRACIÓN"

Todos esos puntos de observación oficiales dispondrán de una zona de información turística y de prevención, otra sanitaria dotada de botiquín, médicos, enfermeras y una ambulancia. También contarán con un plan de seguridad, presencia de técnicos de Protección Civil, bomberos, personal de INFOAR, además de servicios higiénicos y de recogida de residuos, así como una carpa para estar a la sombra y una pantalla grande para seguir en directo el eclipse, un elemento propuesto por Clavero en la Interministerial y que ha razonado así:

"Si no se ve el eclipse, hay que gestionar la frustración porque si yo tengo 15.000 personas y no tienen un plan B, y ven que la nube no les va a dejar ver el eclipse, lo que van a querer es desplazarse a otro punto y eso hay que intentar evitarlo, porque una de las mayores amenazas que hay en estos eclipses es la movilidad de las personas que se desplacen de un sitio a otro", ha explicado.

Con todo, el director general ha reconocido ser consciente que la gran afluencia de personas que se espera "va a suponer seguro un incremento de las patologías habituales de salud", por lo que el Salud también cuenta con su plan global, el 'Plan Salud Eclipse 2026' que incluye un plan sanitario específico de cada punto de observación oficial.

A ello se suman dos planes específicos de prevención de incendios con las direcciones generales de Medio Natural y de Gestión Forestal, en los que se presta especial atención a las zonas de observación rodeadas de masa forestal, a la "cultura del fuego" de muchos visitantes llegados del norte de Europa, y, sobre todo, al problema de se desencadene un incendio con miles de personas en un cerro.

Para reforzar la seguridad Clavero ha avanzado que, amparándose en la normativa existente, se podrá limitar el acceso con vehículos a motor a zonas de masa forestal de alto riesgo y se valorará hacerlo también en los espacios naturales protegidos.

También se trabaja en un plan de movilidad y de seguridad vial con el momento comprometido de vehículos deteniéndose en los arcenes de las carreteras en el momento clave del eclipse. Y se aumentarán los controles de espectáculos públicos alrededor del eclipse, "de los legales y de los ilegales de los que ya tenemos información", ha advertido.

Además, en materia de divulgación, la semana que viene todos los escolares de Infantil y Primaria de la Comunidad recibirán recomendaciones de cómo observar el eclipse con seguridad así como unas gafas homologadas de acuerdo a la normativa para la observación del eclipse.

Todas esas medidas se incluyen en un plan estratégico a partir del cual el Gobierno de Aragón ha creado un grupo de trabajo interdepartamental que incluye a la Administración General de Estado y del que dependen seis grupos de trabajo dedicados a la seguridad y movilidad, la protección civil y los riesgos ambientales, el turismo, la sanidad, la generación de contenidos multimedia, campañas educativas y de divulgación y la comunicación. A ello se suma la participación y aportaciones de Aragón a la Comisión Interministerial.

CRÍTICAS DEL PSOE

Desde el PSOE, la diputada Carmen Soler ha criticado la "desidia e inacción" del Gobierno de Azcón que a su juicio ha dejado "todo paralizado y nada organizado". "Llegan tarde, faltan sólo dos meses", le ha afeado sobre un plan estratégico "que es un powerpoint como el presupuesto de Azcón" y en el que echa en falta divulgación y el contacto con el territorio. "Nos sentimos abandonados y profundamente decepcionados y desatendidos", ha lamentado la socialista, que ha instado incluso a Clavero a dimitir "si no está a la altura".

Por su parte, el diputado de CHA Miguel Jaime ha coincidido en la idea de que "el problema no será el eclipse, sino llegar tarde o actuar de forma improvisada". En ese sentido, ha advertido de la coincidencia con las fiestas de los pueblos y el "riesgo de saturación" de las zona rurales, donde la seguridad puede verse comprometida, por lo que ha pedido una reflexión sobre los servicios públicos en esas zonas.

La diputada de IU, Marta Abengochea, ha reprochado la "pésima calidad democrática" del Gobierno por los recortes de espacios a la oposición y que la comparecencia no se haya dedicado a otras cuestiones a su juicio "más relevantes" y, sobre el eclipse, ha pedido más información sobre la movilidad en los espacios naturales y la seguridad en aquellas zonas que escapan de los puntos oficiales de observación.

PP y VOX

El parlamentario de Vox Juan Vidal ha destacado la oportunidad que el evento va a suponer para la economía de los municipios, aunque ha mostrado su preocupación por el riesgo de incendios, la movilidad y las concentraciones no autorizadas y ha instado a anticiparse a ellas mediante un seguimiento en las redes sociales.

Y la diputada del PP Lorena Tabanera ha destacado que el eclipse será duda "un test de estrés" para la estructura de emergencias de Aragón, "que va a conformar un dispositivo muy grande para apenas 105 segundos". Al respecto, la popular ha defendido la "previsión" del Ejecutivo para lo que ha calificado como "el mayor reto operativo del Departamento".