Aragón recibirá 146 millones de euros más del Gobierno de España para financiar el nivel mínimo de la dependencia

ZARAGOZA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El real decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros para ampliar las cuantías que el Estado aporta al SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) supondrá un importante incremento de las cantidades que el Gobierno de España transfiere cada mes a los gobiernos autonómicos por cada persona que tiene un grado reconocido de dependencia, que en el caso de Aragón supondrá recibir 146 millones de euros más en dos ejercicios --casi 49 millones más en 2026, y algo más de 97 millones en 2027--.

Esta ampliación de las cuantías entra en vigor de forma inmediata, el próximo 1 de julio, y es especialmente significativa en la dotación destinada por cada persona en grado III (gran dependencia) y en grado II (dependencia severa), que aumentan un 128% y un 100% respectivamente. Estos incrementos, sumados al del 18% aplicado al grado I (dependencia moderada), implican que la aportación estatal al SAAD será la mayor de su historia.

En lo que respecta a Aragón, y teniendo en cuenta la última cifra publicada por el Imserso, del 31 de mayo de 2026, en la comunidad hay 50.906 personas con prestaciones reconocidas. En función de ello, el Ministerio de Derechos Sociales estima que el Gobierno de España transferirá 146 millones de euros más (145.922.112 euro) al Gobierno de Aragón entre 2026 y 2027, solo en nivel mínimo.

Es decir, para cubrir las cuantías que el Estado aporta por cada persona con grado reconocido y, por tanto, sin incluir la inversión adicional que supone el nivel acordado, que es la otra vía con la que el Gobierno de España contribuye a la financiación de la dependencia y cuya cantidad se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD que se celebra este lunes 29 de junio.

Desglosando por años el incremento estimado para el nivel mínimo, el Gobierno de Aragón recibirá 49 millones de euros más en 2026 (48.640.704 euros), y 97 millones de euros más en 2027 (97.281.408 euros).

En total, la aportación estatal a la dependencia aragonesa será de más de 145 millones de euros en 2026 (145.000.776 euro), y de 194 millones de euros en 2027 (193.641.480 euro).

Según esta misma estimación, la aportación total del Estado al nivel mínimo de la dependencia aragonesa hubiera sido notablemente más baja de no haberse aprobado esta semana la ampliación de las cuantías por grado.

En concreto, en base al número de personas existentes en el Sistema actualmente, se habrían transferido un total de 96 millones de euros (96.360.072 euro) al Gobierno de Aragón.