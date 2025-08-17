Aragón reduce su exportación de electricidad, pero produce más del doble de lo que consume, según Unieléctrica

Continúa aumentando su peso en renovables, mientras que el ciclo combinado y la cogeneración se desploman

ZARAGOZA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Aragón, con casi el 8,35 por ciento de la producción eléctrica del país, que son 21.894 gigavatios por hora (GWh) al año, pero con una demanda que apenas pasa del 4% de España (9.994 GWh), continúa siendo la cuarta comunidad autónoma en 'exportación' de energía, con 11.900 GWh al año sin contar el consumo de bombeo.

Todo ello tras registrar nuevamente un sensible incremento en las renovables y ver cómo se desploma la producción de electricidad con combustibles fósiles, según el último análisis comparativo realizado por la comercializadora de energías Unieléctrica, siguiendo datos de Red Eléctrica Española (REE) al 1 de enero de 2025.

El estudio de Unieléctrica de comunidades autónoma y su evolución en el consumo y producción de electricidad constata cómo Aragón, y sin contar el autoconsumo de particulares, empresas y organismos, ha visto aumentar a lo largo del 2024 su producción con hidroeléctrica (de 2.289 GWh a 3.807 GWh) y la solar fotovoltaica (de 3.862 GWh a 4.140 GWh), con un ligero descenso en eólica del 4,54%, pero siendo aún la segunda comunidad en generación eléctrica con el viento al llegar a 11.458 GWh, solo superada por la extensa comunidad de Castilla y León.

Sin embargo, Aragón ha visto, según los últimos datos disponibles, cómo se desplomaba la producción por ciclo combinado (de 2.011 GWh de 2023 a casi la mitad, 1.055 GWh en 2024) y cogeneración, que pasa de 1.546 GWh a 1.263 GWh.

LAS COMUNIDADES 'EXPORTADORAS' E 'IMPORTADORAS'

La lista de las comunidades autónomas 'exportadoras' de energía, sin contar el consumo de bombeo, la encabeza por mucho Extremadura con un 'superávit' de 26.307 GWh (24.961 GWh en el año anterior) y le siguen Castilla-La Mancha con 18.672 GWh (17.021 GWh en 2023), Castilla y León con 13.910 GWh (13.241 GWh en 2023), Aragón con 11.900 GWh (12.556 GWh el año anterior), Galicia sigue la quinta con 9.207 GWh de 'superávit' (10.906 GWh en 2023), Navarra continúa en sexto lugar con 1.717 GWh (2.464 GWh el año anterior) y cierra la lista de las comunidades que producen más que consumen La Rioja, con 427 GWh (650 GWh en 2023).

Por su parte, el ránking de las comunidades 'importadoras' de energía vuelve a encabezarla Madrid al generar solo el 4,42% de lo que consume, por lo que la diferencia es de 26.273 GWh (26.174 GWh en 2024); a la que le sigue la Comunidad Valenciana con un 'déficit' de 11.404 GWh (8.611 GWh el año anterior), País Vasco con 9.601 GWh (9.843 GWh en 2023), Andalucía con 8.075 GWh (6.184 GWh en el año anterior), Cataluña aumentando algo su 'déficit' a 6.603 GWh (5.942 GWh en 2023), Cantabria con 3.211 GWh (1.868 GWh el año anterior), Islas Baleares aumentando a 1.580 GWh (1.426 GWh en 2023), y Murcia, con un 'déficit' de 1.140 GWh cuando en 2023 estaba casi en equilibrio con 177 GWh.

Las Islas Canarias, al tratarse de un sistema 'cerrado', produjo tanto como demandó: 8.896 GWh, algo más que el año anterior (8.750 GWh). Hay que recordar de nuevo que para este ránking no se tiene en cuenta el consumo de bombeo a centrales.

NACIONAL

Estos datos se desprenden de un año en el que siguiendo el análisis de Unieléctrica con datos de la REE, el cómputo global de la demanda de energía en España ha crecido un 1,7%, de 244.665 GWh (estaba al mismo nivel de 2003) a 248.811 GWh en 2024, con un sensible descenso de la producción con tecnologías no renovables de casi un 14,5% y un fuerte tirón de la hidráulica, que pasó de 25.273 GWh a 34.912 GWh en 2024.

Durante ese último año completo del que hay datos, se ha pasado de generar el 50,3% de la energía demandada en el país con tecnologías renovables a un 56,8% a principios de este año.

En cifras absolutas, con energías limpias y no renovables, la mayor producción anual corresponde a Cataluña (37.510 GWh), seguida de Extremadura (32.108 GWh), Castilla- La Mancha (30.744 GWh), Andalucía (30.461 GWh), Castilla y León (27.080 GWh), Galicia (23.077 GWh), Aragón (21.894 GWh), Comunidad Valenciana (15.157 GWh), Canarias (8.896 GWh), Murcia (8.075 GWh), Asturias (7.775 GWh), Navarra (6.468 GWh), País Vasco (5.424 GWh), Islas Baleares (4.483 GWh), La Rioja (1.975 GWh), Comunidad de Madrid (1.214 GWh) y Cantabria (534 GWh).

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla consumen lo mismo que producen: 187 GWh la primera y 203 GWh al año en el caso de Melilla.

LAS COMUNIDADES QUE CUMPLEN EL OBJETIVO 2030

Por otro lado, España ya supera con mucho el Objetivo 2030 fijado por la UE de un 45% de la producción con energías renovables, algo vinculante para los estados y un buen indicativo para las 17 comunidades autónomas españolas, de las cuales 10 superaban ese porcentaje a finales del año pasado y principio del presente.

Esta lista por CCAA la encabeza Castilla y León, con un 92,8% de su producción eléctrica con renovables (88,7% en todo el año 2023); seguida de Aragón con el 88,8% (81,8% en 2023); Galicia con el 84,6% (75,3% antes), Castilla-La Mancha con el 69,9% (66,5%), Cantabria con el 69,1% de su corta producción (23,2% de renovables el año anterior), Andalucía con el 68,1% (57,1% antes), Navarra con un 67,5% (54,2% en 2023), Extremadura con el 51,2% (45,1% el año anterior), Comunidad de Madrid con el 46,3% de su reducida producción (48,0% en 2023) y La Rioja con el 45,7% de renovables, casi igual porcentaje que el año anterior (45,8%).

Se acercan a ese Objetivo 2030 Asturias con el 43,5% (35,4% en 2023) y Murcia con el 39,0% (32,7% en 2023). A más distancia, aunque también acercándose, quedan la Comunidad Valenciana con el 22,4% (19,4% el año anterior), las Islas Canarias con el 20,8% (19,4% antes), Cataluña con un fuerte incremento y el 19,1% (15,7% en 2023), el País Vasco con el 17,3% (igual porcentaje que el año anterior) y Baleares con el 14,6% (11,4% en 2023).

En términos absolutos, la principal productora de electricidad con tecnologías renovables sigue siendo Castilla y León con 25.142 GWh anuales (23.271 GWh el año anterior), seguida de Castilla-La Mancha con 21.488 GWh (19.006 GWh en 2023), Andalucía con 20.756 GWh (18.229 GWh antes); y Galicia con 19.518 GWh (17.987 GWh en 2023); Aragón, que baja un puesto aunque aumenta su producción de renovables a 19.445 GWh (18.194 GWh el año anterior).

Le siguen Extremadura con 15.919 GWh (13.402 GWh en 2023), Cataluña con 7.160 GWh (6.012 GWh el año anterior), Navarra con 4.363 GWh (partiendo del 2023 con 3.865 GWh), Comunidad Valenciana con 3.399 GWh --una de las tres CCAA que desciende ligeramente en renovables respecto al año anterior, en el que registró 3.451 GWh--; y Asturias con 3.385 GWh (3.122 GWh en 2023).

El listado se completa con Murcia con 3.149 GWh (2.840 GWh el año de antes), Islas Canarias con 1.849 GWh (1.697 GWh en 2023), País Vasco con 939 GWh (881 GWh el año anterior), La Rioja con 894 GWh (bajando de los 1.000 GWh de 2023), Islas Baleares con 685 GWh (frente a los 520 del año anterior), la Comunidad de Madrid con 562 GWh (450 GWh en 2023) y cerrando la lista Cantabria con 369 GWh frente a los 371 GWh del año anterior.