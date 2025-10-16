Aragón reduce su lista de espera quirúrgica un 27%, rompiendo la tendencia post-vacacional

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera quirúrgica en Aragón ha registrado una nueva mejora en su evolución en el mes de septiembre, al igual que en los meses precedentes, con un descenso de 142 pacientes hasta los 5.640, frente al habitual comportamiento alcista que suele haber tras las vacaciones estivales, con lo que alcanza una reducción interanual del 27%.

Según el Gobierno de Aragón, se trata del "mejor periodo estival" desde que existen datos, ya que en los últimos tres meses se han incorporado a la lista 177 pacientes, cuando la media de la última década es de 1.444.

Dicha contención es fruto del plan de dinamización de la actividad quirúrgica emprendido este ejercicio y que ha permitido aumentar en un 5,3% el número de salidas por intervención del registro de demanda quirúrgica.

Asimismo, se ha reducido igualmente el tiempo medio de espera del paciente --138,5 días--, que es ahora el más bajo en el mes de septiembre desde 2019.-

En términos internuales, es decir, desde septiembre de 2024, la lista de espera ha descendido en 2.105 pacientes, lo que representa un 27,2%, una cifra "muy superior" a los objetivos marcados en el propio plan de dinamización.

Atendiendo a especialidades, destacan los resultados alcanzados en bajada de número de pacientes en Oftalmología (-78,4%); Cirugía Maxilofacial (-77,5%); Cirugía Pediátrica (-72,6%) y Cirugía General y Digestiva (-49,9%), mientras que en Traumatología, una de las que acumula una mayor lista de espera de larga duración, desciende el número de pacientes en un -13,1% --300 pacientes--.

Del mismo modo, las medidas implantadas en Otorrinolaringología, una especialidad creciente en la demanda, ha permitido bajar en 124 pacientes en un mes.

BAJA TAMBIÉN LA DEMORA

A la vez que baja el número de pacientes en lista de espera de más de 180 días, se reduce también la demora media para ser operado. Este importante indicador se sitúa en septiembre en 138,5 días, el más bajo en un mes de septiembre desde 2019, con un descenso de dos semanas en el último año.

En cuanto a provincias, la mayor bajada se ha producido en Zaragoza, donde hay 4.773 pacientes en lista de espera de más de 180 días. En la provincia de Huesca esta cifra es de 471 y en Teruel, 396.

En estos momentos, el 70% de las intervenciones se realizan antes de los 180 días y casi el 45% en menos de 90 días.

Desde la Consejería de Sanidad, han reconocido la implicación de los profesionales en los objetivos de reducción de lista de espera y han señalado que el objetivo es continuar aplicando el plan presentado en enero para seguir bajando la demora quirúrgica en todo el territorio.