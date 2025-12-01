Aragón reforzará la bioseguridad en las granjas por la peste porcina y pide un plan nacional

Reunión del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón con las organizaciones agrarias sobre la peste porcina africana. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, ha anunciado este lunes que contratará al menos una docena de veterinarios para reforzar la bioseguridad en las granjas tras la aparición de jabalíes muertos por peste porcina africana (PPA) en la provincia de Barcelona y ha reclamado al Ministerio una estrategia nacional y que trabaje para que las exportaciones del sector no se vean afectadas.

Así lo ha asegurado el consejero en declaraciones a los medios de comunicación posteriores a una reunión mantenida con representantes de las organizaciones agrarias, las Cooperativas Agroalimentarias y la Asociación de Alimentos y Bebidas de Aragón, que han trasladado su "inquietud" por la situación generada por la aparición de jabalíes muertos infectados con la PPA en la Sierra de Collserola, lo que ha llevado a la Generalitat de Cataluña a activar dos perímetros de seguridad y al despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar a controlar el brote en la zona, que de momento no ha entrado en las granjas.

El porcino representa más del 40% de la producción final agraria aragonesa y crea más de 21.000 empleos directos e indirectos en la Comunidad, que cuenta con un censo de más de diez millones de cerdos y más de 4.300 explotaciones, situándose como la primera región productora de España.

Rincón ha trasladado a las organizaciones agrarias las medidas que se están tomando, como la intensificación del control y prevención a través de una campaña informativa, y ha recalcado que esta enfermedad "no afecta al ser humano", por lo que la carne de cerdo "se puede consumir con total tranquilidad".

MÁS VETERINARIOS PARA MEJORAR LA BIOSEGURIDAD

Entre las medidas, ha destacado el refuerzo de la bioseguridad, revisando todas las explotaciones para que estén en "las mejores condiciones posibles".

Para ello, va a contratar a más veterinarios, con una fórmula que todavía están analizando, que se sumarán a los cuatro profesionales con los que se ha reforzado recientemente a la empresa pública Sarga para realizar controles en las exportaciones, que se centran sobre todo en controlar, asesorar y realizar una "labor de acompañamiento" a las granjas para mejorar los procedimientos de bioseguridad.

Dado el elevado número de explotaciones porcinas en Aragón, la Consejería va a contrastar mediante mapas las zonas en las que hay una mayor presencia de jabalíes con aquellas en las que hay más granjas. Han hablado también con la Federación Aragonesa de Caza para "intensificar un poco" la caza de este animal para reducir el riesgo de contagios.

En todo caso, ha dicho que todavía es "pronto" y falta información, dado que los brotes se detectaron el viernes y, por el momento, se concentran en la zona de Collserola, lo cual es "muy positivo" porque el foco estaría "más controlado".

EL PROBLEMA DE JAPÓN

Otra de las cuestiones que han abordado en la reunión es la respuesta dada por los diferentes países importadores, ya que unos aplican la regionalización --con lo cual, se pueden seguir exportando productos porcinos con normalidad-- y otros no. En este segundo caso, preocupa especialmente Japón, que es el tercer destino más importante, compra sobre todo carne de calidad "a buen precio" y no la admite, mientras otros mercados --como China, Filipinas, Corea del Sur, el Reino Unido y el resto de la UE-- sí lo hacen.

"Entendemos que desde el Ministerio se habrán puesto a trabajar en ello, es un competencia del Estado", ha subrayado Rincón, quien ha considerado que "se debería haber trabajado antes en esta línea porque es una enfermedad que lleva en Europa ya tiempo" y que el Gobierno de España debería haber impulsado un acuerdo con el país nipón similar al alcanzado con China. Ha reconocido, no obstante, que "costará tiempo" ya que "no es lo mismo negociar cuando ya tienes la enfermedad que antes".

El consejero ha recalcado que la enfermedad no ha llegado a las granjas, con lo que "hoy por hoy, no tenemos una crisis sanitaria", sino un problema económico por la imposibilidad de exportar cerdo a determinados países, por lo que las medidas las debe plantar el Ministerio a la UE.

"El Ministerio, ya mismo, debería estar convocándonos a las Comunidades para explicarnos qué piensa hacer, cuál es la situación y nosotros, con un ánimo colaborativo, como siempre, intentar hacer lo que podamos hacer dentro de nuestras competencias", ha insistido, añadiendo que, al menos, debería convocar a las cinco o seis autonomías con mayor peso del porcino.

Así se lo trasladarán este martes, cuando hay previsto un Consejo Consultivo por otro asunto y aprovecharán para que el ministro, Luis Planas, comente algo.

Sobre la petición del Grupo Socialista en las Cortes de Aragón de agilizar un decreto con medidas para controlar la peste porcina africana en la Comunidad y con posibles ayudas si se produjeran efectos económicos, Rincón ha agradecido el ofrecimiento y ha remarcado que, en el caso de que haya que tomar alguna medida que requiera un decreto u otras modificaciones legislativas, "por supuesto", la tomarán cuando sea necesario.

Por su parte, la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, que está en contacto permanente con sus homólogos catalanes, ha apuntado que, este domingo a última hora de la tarde, le confirmaron que los técnicos de la Generalitat "ya tenían chequeadas todas las explotaciones de cebo" y que "todas son negativas", lo que es "una muy buena señal", junto con la intervención de la UME para controlar la situación. Además, no hay casos fuera del área perimetrada, con lo que el actual es "el escenario menos malo con el que nos podemos encontrar".

PREOCUPACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS

El secretario general de Asaja Aragón, Ramón Solanilla, ha expresado la preocupación del sector por los positivos de peste porcina africana en Barcelona, aunque ha insistido en que "los consumidores tienen que estar tranquilos" porque no afecta ni a los humanos ni a la calidad de la carne.

Pero lo que más les preocupa es que un cliente importante como Japón no aplique el principio de regionalización en sus importaciones de España, algo que sí que hace China tras el acuerdo firmado hace 15 días con el Gobierno central, que es "muy importante" ya que ha evitado una situación "más grave".

El secretario general de UPA, José Manuel Roche, ha apostado por trabajar conjuntamente en un protocolo a corto plazo con todas las medidas a instaurar si la peste porcina entrara en Aragón, si bien ha aplaudido la labor realizada por parte de la Generalitat a la hora de localizar focos y aprobar medidas para evitar nuevos contagios, dado que se trata de una enfermedad "muy contagiosa" y "letal", a la que "prácticamente no sobrevive ningún animal"

Ha solicitado también que se trabaje en la concienciación de la propia ciudadanía, porque "se mueve" a cazar o recoger setas, incluso procedente de las zonas "contaminadas", y "esto es un tema muy serio". A ello ha sumado que se planteen ayudas por si hubiera impacto económico en las granjas debido a posibles cuarentenas.

"Tenemos que tener en cuenta que en estos momentos hay muchos ganaderos en nuestra comunidad autónoma que están pagando una hipoteca de estas explotaciones y que no podrían soportar un vacío sanitario durante mucho tiempo si no tienen ayudas por parte de las administraciones", ha defendido.

GRIPE AVIAR

Sobre la situación de la gripe aviar, el consejero ha señalado que, en las últimas semanas, sólo se han detectado "casos muy aislados" y que el virus sigue sin llegar a las explotaciones.

No obstante, se mantienen las medidas de confinamiento de las aves al aire libre hasta febrero y ha instado a esperar hasta esta fecha antes de hablar de cualquier relajamiento en las restricciones.