Aragón refuerza la cooperación educativa con Nueva Aquitania a través de intercambios y proyectos conjuntos

Alumnos que han participado este año en el programa Cruzando Fronteras, antes de emprender su viaje. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón continúa avanzando en la cooperación educativa con la región francesa de Nueva Aquitania para favorecer los intercambios entre centros, la movilidad del alumnado y el desarrollo de proyectos pedagógicos conjuntos. En este contexto, el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades ha formalizado un acuerdo con la Región Académica de Nueva Aquitania que establece un marco de colaboración entre ambas administraciones durante cinco años.

El acuerdo, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado miércoles, busca reforzar las relaciones entre los sistemas educativos aragonés y francés mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre profesionales, la mejora de las competencias lingüísticas y el impulso de iniciativas compartidas.

Entre sus líneas de actuación figuran la promoción de la enseñanza del francés y el castellano, la organización de visitas e intercambios de alumnado y profesorado, y la creación de asociaciones entre centros para desarrollar proyectos conjuntos.

La colaboración también contempla la participación en iniciativas europeas como Erasmus+ y eTwinning, así como una atención especial a la Formación Profesional, con acciones que favorezcan la realización de prácticas en empresas y mejoren las oportunidades de inserción laboral de los jóvenes.

INTERCAMBIOS ENTRE CENTROS

La relación educativa entre Aragón y Nueva Aquitania cuenta con experiencias consolidadas, como el programa 'Cruzando Fronteras', una iniciativa de cooperación del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón con las regiones francesas de Nueva Aquitania y Occitania, a través de las academias de Burdeos, Limoges, Poitiers y Toulouse.

El programa, que comenzó en el curso 2013-2014 con 20 alumnos de cada país, permite a estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato que cursan francés realizar estancias de inmersión lingüística y cultural en Francia. La experiencia se desarrolla de forma recíproca, con la acogida del alumnado francés en Aragón, y persigue mejorar la competencia comunicativa en francés y el conocimiento de la cultura y la forma de vida del país vecino.

En los últimos cursos, 'Cruzando Fronteras' ha llegado a movilizar a 200 participantes de cada país en el conjunto de las regiones implicadas. En el caso de Nueva Aquitania, alrededor de 140 alumnos aragoneses han realizado estancias en 46 centros educativos de la región: diez de la Academia de Burdeos, trece de Limoges y 23 de Poitiers.

A estas experiencias se suman las movilidades impulsadas a través de Erasmus+. Entre las iniciativas de los centros aragoneses figuran las del CRA Violada Monegros, que tiene prevista para mayo de 2027 una estancia en Montendre con unos 20 alumnos de 6º de Primaria y cuatro profesores; las movilidades de larga duración previstas por el IES Monegros de Sariñena para dos alumnas en Royan, después de las vacaciones de Navidad; y los intercambios que está desarrollando el IES Domingo Miral de Jaca. Asimismo, el CPI San Jorge de Zaragoza está tramitando tres movilidades de larga duración con un centro de la región francesa de Charente.

UN MARCO ESTABLE PARA IMPULSAR NUEVOS PROYECTOS

El acuerdo entre el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades y la Región Académica de Nueva Aquitania permitirá dar continuidad a estas experiencias y facilitar el desarrollo de nuevas iniciativas de cooperación.

Para garantizar su aplicación y seguimiento, se ha previsto la creación de una comisión técnica integrada por representantes de sendas administraciones.