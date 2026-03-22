Aragón refuerza la prevención para agilizar la respuesta ante incendios

Bomberos apagando un incendio en una finca de Barbastro. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha aprobado un decreto que refuerza la prevención de incendios tras detectar, en emergencias recientes, situaciones que podían dificultar o retrasar la intervención de los servicios de extinción. La norma, publicada esta semana en el Boletín Oficial de Aragón, forma parte del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO) y actualiza el marco de actuación ante escenarios de riesgo extremo.

La experiencia de los últimos años ha puesto de manifiesto que algunos incendios registrados en viviendas y núcleos habitados han resultado especialmente complejos de abordar para los servicios de emergencia, sobre todo en periodos de incremento estacional de población y en zonas próximas al monte.

A estas situaciones se han sumado dificultades puntuales para acceder a los puntos de suministro de agua utilizados en la extinción de incendios, tanto por la inexistencia de hidrantes como por problemas de accesibilidad en condiciones meteorológicas adversas, como la presencia de nieve o hielo durante el invierno.

Estas circunstancias han evidenciado la necesidad de reforzar el mantenimiento y la operatividad de infraestructuras clave para la respuesta ante emergencias.

Asimismo, durante la declaración de la Alerta Rojo Plus el pasado verano se detectaron dudas operativas sobre qué actividades podían mantenerse con seguridad en escenarios de riesgo extremo de incendio, especialmente en el ámbito agrario, lo que hacía necesario clarificar el marco de actuación para evitar incertidumbres en momentos críticos.

Para dar respuesta a estos problemas, el decreto refuerza la prevención en el ámbito doméstico y urbano, garantiza la accesibilidad de los hidrantes empleados por los servicios de extinción y define de forma precisa las actividades permitidas y prohibidas cuando se declara el nivel de riesgo extremo de incendio, tanto en terrenos forestales como en una franja de hasta 400 metros a su alrededor, donde se concentran numerosos núcleos de población y urbanizaciones.

Entre las medidas incluidas figura el mantenimiento periódico de las chimeneas de leña o pellet, orientado a reducir el riesgo de incendios en viviendas y a facilitar una intervención más segura y eficaz por parte de los servicios de emergencia, así como la obligación de mantener accesibles los hidrantes incluso en condiciones meteorológicas adversas.

La norma contempla además excepciones específicas para garantizar la continuidad de los servicios esenciales, como el suministro de agua, energía o telecomunicaciones, así como las reparaciones urgentes e inaplazables de infraestructuras básicas, siempre bajo condiciones de seguridad y coordinación con los servicios de emergencia.

En el caso de la Alerta Rojo Plus, el decreto concreta qué actividades pueden desarrollarse en situaciones de riesgo extremo, siempre que no impliquen la generación de chispas o calor, y establece las restricciones necesarias para minimizar el riesgo de incendio y facilitar una respuesta rápida y coordinada ante cualquier incidencia.

Con este decreto, tramitado por el procedimiento de urgencia, el Gobierno de Aragón adapta su sistema de prevención a la experiencia real de las emergencias, refuerza la capacidad de respuesta de los servicios de extinción y mejora la seguridad de las personas y de los núcleos habitados ante incendios extremos.