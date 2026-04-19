Aragón refuerza la seguridad de sus servicios digitales con la máxima certificación nacional

Imagen del Centro de Proceso de Datos en el edificio de AST en el parque Tecnológico Walqa, en Huesca. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sistemas de información que dan soporte a los servicios digitales del Gobierno de Aragón han renovado su certificación en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en la categoría más exigente, la ALTA, tras superar una auditoría externa realizada el pasado mes de marzo.

El reconocimiento, otorgado a la Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), acredita que las infraestructuras, sistemas y servicios tecnológicos que sostienen la actividad digital de la Administración autonómica cumplen con los máximos estándares de seguridad exigidos por la normativa estatal vigente.

El alcance incluye el diseño, implantación, alojamiento, gestión, operación, soporte y mantenimiento de infraestructuras, equipos, puestos de usuario, sistemas, servicios y aplicaciones utilizados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos dependientes. Asimismo, abarca los servicios de seguridad prestados por AST.CERT, orientados a la prevención, detección, protección, respuesta y recuperación ante incidentes.

La auditoría ha sido realizada por una entidad certificadora independiente conforme a lo establecido en el Real Decreto 311/2022, que regula el Esquema Nacional de Seguridad y refuerza las exigencias en materia de protección de la información y de los servicios públicos digitales.

Todos los sistemas evaluados han sido clasificados en categoría ALTA, el nivel más elevado previsto en el ENS.

El certificado, emitido este domingo 19 de abril de 2026, tiene una vigencia de dos años, hasta abril de 2028, y da continuidad a la certificación inicial obtenida en 2024, lo que consolida el cumplimiento sostenido de los requisitos de seguridad en el tiempo.

Esta renovación refuerza la confianza en los sistemas digitales que utilizan a diario la ciudadanía, las empresas y el personal público para la tramitación de expedientes, el acceso a servicios y el funcionamiento interno de la Administración autonómica.