Aragón, la región con menor consumo doméstico de agua: 105 litros por persona y día frente a los 194 litros de Murcia

Archivo - Imágenes de recurso de un grifo de agua de uso doméstico goteando. - María José López - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA/SEVILLA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Aragón es líder nacional en el uso eficiente del agua en los hogares con 105 litros por persona y día frente a las dos regiones donde se registran los mayores consumos domésticos, Murcia, con 194 litros por persona y día y la Comunidad Valenciana, con 160 litros. Así lo recoge el Estudio sobre el Suministro de agua potable y saneamiento en España de la Asociación Española del Agua Urbana (Daqua) correspondiente a 2025.

Con una media nacional de 121 litros, encabezan el ránking Murcia (194 l/hbt/día), Comunidad Valenciana (160) y Castilla y León (148). En el extremo opuesto, Aragón es la que menor consumo doméstico tiene, con 105 litros por persona y día.

En el análisis de los consumos, Daqua llama la atención sobre el hecho de que las grandes ciudades de más de 100.000 habitantes se encuentran por debajo de la media nacional y destacan por un consumo más eficiente. En el resto de los municipios, especialmente los de tamaño medio, el consumo es mayor. En los núcleos intermedios de población la demanda per cápita es más alta. "Esta brecha refleja el impacto de las políticas de ahorro, la mayor sensibilización ciudadana y la eficiencia creciente de los operadores del ciclo urbano del agua en Andalucía.

Este domingo 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, que este año está enfocado en el papel que cumple la mujer como cuidadora y valedora del agua como un recurso natural vital, escaso y también desigual.

Existe una relación "vital" entre la mujer y el agua a nivel mundial: "En lugares donde las personas carecen de acceso al agua potable y al saneamiento cerca de sus hogares, las desigualdades se acentúan; y son las mujeres y las niñas quienes sufren las peores consecuencias.

Son ellas las que se encargan de recolectar el agua. Son ellas las que gestionan el agua. Son ellas las que cuidan a quienes enferman debido al consumo de agua insalubre. Son ellas las que sacrifican su tiempo, salud, seguridad y oportunidades.

Por ello, pese a su escasa representación y liderazgo en los sistemas de gobernanza del agua, debemos reparar en la significancia y el papel cada vez más relevante de la mujer en las cuestiones hídricas, en calidad de ingenieras, agricultoras, científicas, trabajadoras del saneamiento y líderes comunitarias", refiere Naciones Unidas.