Aragón registra un descenso en el número casos de coronavirus en residencias de mayores, con 21 positivos en 13 centros

ZARAGOZA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha comunicado, durante la presentación de JuegaLAAAB, que hay 13 residencias afectadas por casos de coronavirus en la comunidad autónoma, pero solo 21 personas contagiadas, lo que supone un descenso en el número de positivos.

Ante el repunte de casos diarios que se está dando en Aragón, con 331 nuevos notificados este jueves, la consejera autonómica ha indicado que con los datos actuales no se ha valorado ninguna modificación de las medidas. "No nos hemos planteado tener que restringir las entradas", ni aplicar otras limitaciones en los centros residenciales, ha agregado Broto, que no ha descartado implementarlas en caso de que la situación empeorase.

La responsable del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales se ha referido al papel de las residencias como "manifestación" de lo que ocurre en la sociedad, y por lo tanto, si hay un incremento de los positivos por COVID-19, "hay preocupación por las residencias".

Acerca de la posibilidad de exigir el pasaporte Covid para acceder a los centros residenciales, Broto ha opinado lo siguiente: "Yo no concibo que una personas no vacunada pueda entrar en una residencia, lógicamente, y si se considerara por parte de Sanidad exigir el pasaporte Covid, que es una de las propuestas que se está planteando para realizar determinadas actividades, en las residencias también se pediría esto".

En este sentido, ha insistido en la coordinación con Salud Pública a la hora de tomar cualquier decisión que afecte a las residencias, siempre de acuerdo con la situación epidemiológica del momento y "pidiendo a las personas que entren a las habitaciones de los residentes y a los propios centros que estén vacunadas".

TERCERA DOSIS PARA LOS SOCIOSANITARIOS

Por otra parte, sobre el calendario de vacunación de la tercera dosis para los trabajadores sociosanitarios, la consejera no ha avanzado cuándo podría comenzar, ni si será antes de Navidad, pero ha incidido en que este tipo de decisiones son consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y se toman según los datos.

No obstante, Broto ha añadido: "Cuando Salud Pública lo decida, nosotros pondremos a su disposición todos nuestros servicios y recursos para gestionar la vacunación en los centros residenciales adecuadamente".

En relación a los trabajadores que están sin vacunar, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) dictaminó que en el caso de las residencias públicas, sería la Administración pública la que proveyese de los test de antígenos --obligatorios cada 72 horas-- a las mismas; mientras que en las entidades privadas serían éstas las que los costeasen.

Pese a esto, el Ejecutivo autonómico ha puesto a disposición de los centros privados alrededor de 30.000 test y así se continuará haciendo, ha confirmado la consejera María Victoria Broto, que ha calificado de "irresponsabilidad" que un trabajador de un centro sociosanitario no esté vacunado porque se sabe que la vacunación ha sido "muy efectiva".