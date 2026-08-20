Aragón registra un total de 45 días de riesgo para la salud por calor entre mayo y agosto

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ZARAGOZA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Aragón ha registrado un total de 45 días con riesgo para la salud como consecuencia de las altas temperaturas y un fallecimiento asociado oficialmente a esta causa en el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 2 de agosto.

La Dirección General de Salud Pública del Departamento de Sanidad ha hecho balance de la primera mitad de la temporada del Plan de acción para la prevención de los efectos de las altas temperaturas sobre la salud en Aragón, que se desarrolla hasta el 30 de septiembre y en el que se detalla que el mes de junio ha sido el segundo más cálido desde 1961, sólo superado por el de 2025, y julio se sitúa como el más cálido de toda la serie histórica, con 3,8 grados más respecto a la media.

En materia de mortalidad, el sistema de vigilancia ha detectado situaciones de exceso o de proximidad al umbral superior en cinco semanas del periodo, si bien solo se ha confirmado oficialmente una defunción como consecuencia directa de la exposición al calor.

En la provincia de Huesca se han emitido 124 alertas en total --76 de nivel 1, 29 de nivel 2 y 19 de nivel 3--. En Zaragoza se han contabilizado 120 alertas --51 de nivel 1, 42 de nivel 2 y 27 de nivel 3--. Por último, en Teruel, se han emitido 89 alertas --64 de nivel 1, 19 de nivel 2 y seis de nivel 3--.

La zona centro de Huesca ha sido la que más días en alerta ha acumulado, con 45 en total, mientras que Bajo Aragón de Teruel ha registrado el menor número, con 19.

MORTALIDAD

En cuanto a la vigilancia de la mortalidad, el informe contempla tres sistemas de información diferentes: los casos de muertes cuyo diagnóstico se corresponde directamente con los efectos del calor; la sobremortalidad en cada semana; y las estimaciones del sistema MoMo.

La Dirección General de Salud Pública ha notificado un único fallecimiento confirmado como consecuencia directa de la exposición al calor natural excesivo. Se trata de una mujer residente en la provincia de Teruel, con factores de riesgo de exposición, cuyo fallecimiento tuvo lugar en la semana 30, coincidiendo con la tercera ola de calor.

Además, según los datos de Salud Pública, que compara los fallecimientos registrados con los detectados en los 7 años previos, entre las semanas epidemiológicas 20 y 31 se ha detectado exceso de mortalidad por todas las causas en el conjunto de Aragón en la semana 26, mientras que en la semana 22 se rozó el umbral superior sin llegar a superarlo.

Por provincias, en Huesca no se ha registrado ningún exceso; en Zaragoza se ha rozado el umbral superior en las semanas 22 y 26; y en Teruel se ha observado exceso de mortalidad por todas las causas en las semanas 21, 23, 26 y 30.

En conjunto, estos episodios afectan a cinco semanas distintas del periodo analizado: del 18 de mayo al 7 de junio, del 22 al 28 de junio y del 20 al 26 de julio.

Según las estimaciones del sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, en el periodo analizado se han contabilizado 2.943 defunciones por todas las causas en Aragón, de las que 163 se atribuyen de forma estimada al exceso de temperaturas, concentradas principalmente entre las semanas 26 y 31.

Es preciso matizar que estas cifras son estimaciones estadísticas del propio sistema MoMo, no de datos individualizados verificados caso por caso.

Según estas mismas estimaciones, el 95,7% de las muertes atribuidas al calor se han producido en mayores de 65 años, y de ellas, el 64,4% en mayores de 85.