Aragón reivindicará en ARCO y sus ferias asociadas a sus creadores actuales y la vitalidad del Museo Pablo Serrano

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón estará presente en ARCO y el resto de ferias que se celebran en el marco de la Semana del Arte de Madrid con el objetivo de apoyar a sus creadores actuales y de difundir el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos (IAACC) Pablo Serrano, que vive un momento de gran "vitalidad" tras cumplir su 30 aniversario.

Así, el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha señalado en rueda de prensa que la razón fundamental de la presencia en la Semana del Arte de Madrid está vinculada a que "la cultura aragonesa vive una fase clarísima de expansión", en un momento en el que, además, se está recuperando el valor de "los grandes maestros aragoneses", a quienes ha definido como "constructores del germen de la contemporaneidad en las artes plásticas de nuestro país", citando a artistas como Manuel Viola, Antonio Saura, Juana Francés o Pablo Serrano.

A ello ha sumado la gran "fecundidad" de los creadores actuales, que tienen una "espectacular" presencia en "todas y cada una de las ferias".

Con respecto al IAACC Pablo Serrano, Olloqui ha destacado que este museo ha alcanzado "velocidad de crucero" en los últimos años, en los que se ha convertido "en un centro social y cultural indispensable en la cultura contemporánea de la Comunidad Autónoma", algo que viene respaldado por el aumento en el número de visitantes, que se han duplicado, y se prevé que se alcancen entre 60.000 y 70.000 este año.

Además, ha resaltado que es un centro "muy demandado" en la vida cultural de la Comunidad ya que alberga "un número muy importante de eventos".

En la actualidad, el museo cuenta con exposiciones de Alejandro Monge, de la colección Escolano, la colección de escultura Circa XX, la del fotógrafo Pedro Avellaned, las esculturas de Pablo Serrano, el archivo del neurólogo Alberto Portera --que permite contextualizar la vida de los "grandes maestros" del siglo XX--, la muestra 'Aragón en las artes' o 'Goya, cazador de tendencias', a las que se sumará próximamente otra gran exposición en torno a la pintora Juana Francés.

CONTAR LA CULTURA ARAGONESA EN MADRID

El Museo Pablo Serrano, ha continuado Olloqui, ha acabado sustituyendo a otras salas aragonesas y ha sido alabado por la directora general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, que lo ha reconocido como "uno de los más interesantes relacionados con el arte contemporáneo que hay en España".

"Una noticia para felicitarnos, pero también para contarla en la Semana del Arte en Madrid y especialmente en Arco, que es la referencia intelectual del arte contemporáneo en España. Los aragoneses debemos saber trabajar también por nosotros mismos", ha expresado.

"La brillantez, la fecundidad, la excelencia que vive la cultura aragonesa debe de ser contada y ese es un compromiso irrenunciable del Gobierno de Aragón", ha añadido.

Para ello, el Ejecutivo autonómico ha preparado varias acciones en el marco de la Semana del Arte de Madrid, entre los que destaca un acto central en ARCO para contar la realidad de la cultura aragonesa y la "vitalidad" del Museo Pablo Serrano.