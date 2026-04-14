Aragón 'surfea la IA turística' gracias al desarrollo de su pionero SITAR

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, en la apertura de la jornada 'Surfeando la IA turística', que se ha desarrollado en el marco de The Wave. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El despliegue del Sistema de Inteligencia Turística de Aragón (SITAR), una herramienta pionera, ha situado a la comunidad autónoma a la vanguardia del turismo inteligente. Así se ha puesto de manifiesto en la jornada 'Surfeando la IA turística' que se ha celebrado este lunes en el marco de The Wave, una cita ha servido además para reforzar el compromiso del Gobierno de Aragón con la formación digital del sector a través del programa impulsado junto a las Cámaras de Comercio para mejorar la competitividad y la adaptación de las empresas a un entorno en transformación.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, ha inaugurado esta jornada, junto al presidente del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, Manuel Rodríguez Chesa. "El turismo en Aragón generó más de 4.107 millones de euros, que impactan en toda la comunidad porque el turismo está repartido en las 33 comarcas y genera empleo en todas ellas", ha asegurado Blasco.

"Con el SITAR podemos analizar el turismo, y el territorio, gracias a los datos, la tecnología y las personas", ha añadido el consejero.Durante el evento se han presentado distintos casos de éxito y aplicaciones reales de la inteligencia artificial en el turismo, así como experiencias vinculadas al uso de los datos para mejorar la gestión de destinos y la personalización de la oferta.

El programa ha incluido una mesa sobre cómo la inteligencia artificial está transformando el turismo en Aragón, con la participación de los responsables de Dinópolis e Imascono, así como una ponencia sobre el uso de los datos en los destinos turísticos, de la mano de WOW!ST.

En este sentido, la directora gerente de Dinópolis, Higinia Navarro, ha subrayado que la inteligencia artificial "no es una tendencia, sino una transformación estructural del turismo que afecta a cómo se gestiona, cómo se vende, cómo se sirve y quién lo gestiona".

Navarro ha destacado que el objetivo del parque es incorporar esta tecnología para enriquecer la experiencia de modo que sea más inmersiva, "manteniendo el componente emocional" que lo caracteriza desde hace 25 años. Asimismo, ha incidido en el papel fundamental del equipo humano del parque, que forma parte del propio espectáculo generando "un valor diferencial que la inteligencia artificial no puede sustituir".

Desde el punto de vista institucional, el desarrollo del Sistema de Inteligencia Turística de Aragón (SITAR) está permitiendo conocer el comportamiento del visitante, analizar el territorio y facilitar la toma de decisiones basada en datos. Este sistema se articula sobre tres pilares fundamentales: los datos, la tecnología y las personas, y constituye la base del nuevo modelo de turismo inteligente que impulsa el Ejecutivo autonómico.

Además, el Departamento de Medio Ambiente y Turismo ha reforzado su apuesta por la capacitación del sector mediante el programa de competencias digitales desarrollado en colaboración con el Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio. Esta iniciativa, financiada con 1,1 millones de euros procedentes de fondos europeos Next Generation EU, tiene como objetivo dotar a profesionales, pymes y jóvenes del sector turístico de herramientas avanzadas, incluyendo la inteligencia artificial, para mejorar su competitividad y sostenibilidad.

Esta actuación está permitiendo formar a más de 400 profesionales del sector en alfabetización en datos, comunicación digital, creación de contenidos, seguridad digital e innovación, con especial atención a la incorporación de la inteligencia artificial. "Queremos ayudar a las empresas a introducir esta tecnología, esta formación es lo que nos va a traer una nueva realidad para el tejido turístico aragonés", ha asegurado Rodríguez Chesa.